"Надо рассчитывать на себя": экс-министр дал украинцам совет насчет пенсий Тимофей Милованов призвал людей "быть ответственными"

23:12, Вчера

Украинцы должны уже сегодня сами заботиться о своей старости и копить деньги, не рассчитывая на пенсию от государства.

Об этом в эфире программы "Ток-шоу №1" на телеканале "Украина 24" заявил экс-министр экономики Тимофей Милованов, комментируя пенсионную реформу в Украине.

"Человек, который не хочет себя самообманывать, за эти 30 лет понял, что надо рассчитывать на себя. Так же государство Украина должно рассчитывать на себя. Для каждого человека и семьи желательно, чтобы государство стало лучше, желательно, чтобы пенсионная реформа была сделана. И со временем это будет сделано. Но из-за демографической проблемы это не будет сделано за год или два - это будет за многие годы. Поэтому каждый человек должен рассчитывать на себя и откладывать и хранить хоть 3-5%", - заявил Милованов.

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Экс-министр призвал людей "быть ответственными, если есть такая возможность - накапливать и рассчитывать на себя".

"Вы, политики, говорите: нет, не накапливайте, пусть государство обеспечит. И в этом ваша безответственность", - добавил он.

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Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 3 августа заявил, что в Украине с 2023 года начнут вводить социальные пакеты с накопительными пенсиями для работников бюджетной сферы.

"Задача рабочей группы — введение на базе действующего законодательства по решению правительства с 2023 года социальных пакетов с накопительными пенсиями. Фактически это могут быть ключевые бюджетники, где мы можем это испробовать без изменения законодательства. Но, конечно, наша цель - введение соответствующих законов и полноценное введение накопительной пенсии в Украине в целом", — сказал Шмыгаль, которого цитирует Nv.ua.

Ранее Министерство социальной политики представило обновленную концепцию второго уровня пенсионной системы, который предусматривает введение обязательных пенсионных накоплений для всех граждан.

Предполагается, что дополнительные пенсионные накопления украинцев будут формироваться за счет части единого социального взноса и налога на доходы физических лиц.