"Важно для Украины": в Госдепе сделали заявление по санкциям против "Северного потока-2" Украина находится под давлением России из-за газового вопроса, отметил Амос Хохштайн

15:15, Сегодня

США хотят найти решение, которое обеспечит работу газотранспортной системы Украины после запуска российского газопровода "Северный поток-2".

Об этом во время форума YES Brainstorming, который транслировал телеканал "Украина 24", сообщил cтарший советник по энергетической безопасности Госдепа США Амос Хохштайн.

"Я приехал сюда после того, как "Газпром" заявил о том, что они завершили строительство. Безусловно, это важное событие для меня и США… Я ехал сюда, помня о событиях 11 сентября 2001 года, помня о вопросах национальной безопасности, о том, насколько это важно для нас и Украины. Я вспоминаю эти террористические атаки и думаю, что сегодня Украина находится под давлением, подвергается террористическим атакам со стороны России. Я знаю о Майдане, о сопротивлении, мне и США очень хотелось бы поддержать Украину в сохранении суверенитета, безопасности. И один из этих вопросов – вопрос "Северного потока", - заявил советник Госдепа.

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По словам Хохштайна, "Северный поток-2" будет влиять не только на Украину, но и на Европу. "И, понимая это, США всегда пытались влиять на ситуацию".

Также он напомнил, что когда Джо Байден стал президентом США, "Северный поток-2" был "на 95% завершен":

"Нам это очень не нравится, но мы понимаем, что не можем ничего изменить, помешать. Осталось несколько месяцев до его запуска, и мы начали думать, что делать. Мы пытались найти такое решение, которое бы обеспечило работу украинской газотранспортной системы и безопасность Украины и Европы… Мы говорим о ряде санкций, мы очень серьезно вовлечены в помощь Украине, вопросы национальной безопасности".

Относительно санкций советник Госдепа по энергетической безопасности отметил:

"Во-первых, мы становимся более мощными, когда действуем коллективно, и это нам должно показать ситуацию и позицию в отношении "Северного потока-2". Что мы вместе можем сделать? Германия согласилась присоединиться к США в отношении мер против России, если она начнет действовать (использовать газопровод как орудие давления – ред.). Также мы знаем, что Россия будет делать. Мы заявили, что мы будем делать, мы озвучили публично наши заявления, наблюдаем за Россией. Но сейчас мы не будем обсуждать все эти меры, которые можем применить, это не для публичного обсуждения".

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Напомним, Россия в обход Украины завершает строительство газопровода "Северный поток-2" для доставки газа в Европу. Президент США Джо Байден на встрече с украинским президентом Владимиром Зеленским 1 сентября гарантировал введение санкций против "Северного потока-2" в случае возникновения энергетической угрозы Украине.

Президент России Владимир Путин 20 августа после переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель заявил, что перспективы транзита газа через Украину после 2024 года, когда заканчивается текущий контракт, зависят от европейских покупателей - с учетом технического состояния и экологических характеристик украинского маршрута.

Глава НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко сообщил в эфире телеканала "Украина 24", что Конгресс США будет настаивать на санкциях против оператора российского газопровода "Северный поток-2".

"Конгресс уже этой осенью будет настаивать на том, чтобы администрация все-таки забрала исключение для этой компании в рамках тех санкций, которые Конгресс уже сказал наложить. Мало того, если этого не сделает американская администрация, есть большая вероятность того, что американский Конгресс примет либо новые санкции, либо даже уберет законодательную возможность для администрации делать любые исключения из соображений национальной безопасности в отношении этого проекта", - заявил глава "Нафтогаза".