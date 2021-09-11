Замминистра об экономике Украины: как ни странно, ситуация очень хорошая В мире держатся высокие цены на украинскую продукцию, отметил Тарас Качка

16:58, Сегодня

В экономике Украины сегодня складывается оптимистическая картина – внешняя торговля растет, курс гривни стабилен.

Об этом во время форума YES Brainstorming, который транслировал телеканал "Украина 24", сообщил заместитель главы Минэкономики Тарас Качка.

"В украинской экономике все по крайней мере неплохо. У нас есть оптимистическая картина с точки зрения развития торговли, на сегодня мы не упали по сравнению с 2019-2020 годами. В этом году у нас есть рост экспорта с ключевыми торговыми партнерами на весомые цифры. Восстановилась торговля с ЕС, продолжает расти экспорт в Китай. В этом году нас ждет большой экспорт зерновых, потому что урожай большой и высокие цены, высокие цены держатся и на металлургию. Очевидно, что в наших доходах, в макрофинансовой стабильности ситуация очень хорошая. Но куда дальше пойдет эта ситуация, куда заработанные деньги будут инвестированы, в новый бизнес или в потребление, - влияет ситуация с реформами", - рассказал заместитель министра.

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Как объяснил Качка, макрофинансовая стабильность проявляется в том, что "у нас давления на валюту нет".

"Курс достаточно стабилен, даже укрепляется, и это вопрос не только торговли. В целом, как ни странно, в Украине ситуация с экономикой является очень хорошей. Единственный финансовый момент, который нам важно правильно настроить, это обслуживание внешнего долга. Этот долг уже расписан на будущие годы, и нам надо обеспечить сотрудничество с МВФ, чтобы было доверие на финансовых рынках", - сказал чиновник.

Напомним, что в Украине курс доллара и евро снизился по отношению к гривне из-за поступления в страну больших объемов валюты.

Инвестиционный банкир Тарас Козак рассказал, что до конца года существенной девальвации гривни не ожидается, и дал совет, в какой валюте хранить сбережения.

"Я думаю, что если вам нужна валюта для того, чтобы купить какие-то товары, которые привязаны к цене в валюте, например, автомобиль, тогда стоит купить эту валюту. Если нет, то лучше держать большую часть своих средств в гривнях. Не держать под матрасом, конечно, а в каких-либо финансовых инструментах или на депозитах для того, чтобы не падала покупательная способность этой валюты", - объяснил инвестиционный банкир.