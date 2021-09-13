Экономическая политика в Украине провалена - Ляшко "В Украине нет стабильности, прогнозируемости и предсказуемости", - отметил политик

22:07, Сегодня

В Украине нет никакой бюджетной и вообще экономической политики, она провалена.

Об этом в эфире программы «Время Голованова» на телеканале «Украина 24» заявил лидер Радикальной партии Олег Ляшко.

«В Европе на 7 лет составляют бюджет. И вообще это правильно, это называется прогнозируемость. К сожалению, это то, чего нет в Украине - стабильности, прогнозируемости и предсказуемости. Это то, от чего страдают люди, которые не знают, что будет завтра, и инвесторы, которые берут кредиты, а потом здесь меняют кредитные правила, и люди влетают в хорошую копеечку. А потом премьер дает поручение - найти предприятия, где будут 500 человек работать. Где вы найдете эти предприятия, если вся ваша политика направлена ​​на то, чтобы уничтожить эти предприятия, в частности, из-за повышения налогов», - заявил политик.

Читайте также: Украинская экономика закалилась из-за кризисов и восстанавливается - Милованов

«Что касается бюджетной политики, вообще экономической политики - это полный провал. Нет в Украине никакой ни экономической, ни бюджетной политики. Бюджетная политика заключается в том, чтобы у кого-то отнять и поделить. При этом себя не забыть на откатах и ​​взятках. А экономическая политика заключается в том, чтобы продолжать торговать сырьем. На словах рассказывают об экономическом росте, а на деле делают все, чтобы этого экономического роста не было, чтобы Украина и дальше была сырьевой колонией, бедной и зависимой», - добавил Ляшко.

Ранее заместитель главы Министерства экономики Тарас Качка в эфире телеканала "Украина 24" заявил, что в экономике Украины складывается оптимистичная ситуация - внешняя торговля растет, курс стабилен.

Во время форума YES Brainstorming, который транслировал телеканал "Украина 24", шведский экономист и дипломат Андерс Ослунд заявил, что коронавирус не вызвал значительного падения экономики Украины, хотя и стремительный рост ей тоже не светит:

"В прошлом году было влияние из-за того, что экономика остановилась весной, в этом году практически нет. Первая причина – здесь мало туризма, и отрасль мало потеряла из-за того, что они не приедут, а также украинцы мало выезжали за рубеж. И вторая причина в том, что украинская экономика – это в основном сталь и сельское хозяйство, и COVID-19 мало влияет на производство в этих отраслях. В то же время там сейчас отличные цены, никогда цены украинского экспорта не выглядели так хорошо".