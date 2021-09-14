Цена на газ в Украине намного ниже, чем в странах Европы или Азии — эксперт "Подорожание газа в мире обязательно коснется и Украины, которая удерживает цену за счет запасов", - заявил Кобаль

18:54, Сегодня

В мире наблюдается тенденция увеличения цены на газ. Как мировая тенденция подорожания голубого топлива скажется на увеличении его цены в Украине, в программе "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" рассказал директор консалтинговой компании Геннадий Кобаль.

"Эта история нас коснется. Мы участники этого процесса. Но надо отметить, что речь идет не только о Европе, "Газпроме" или Украине. Сейчас такая глобальная мировая тенденция к росту цены на газ и вообще на все ресурсы, на газ особенно. Европа не является чем-то особенным. Сейчас основным потребителем газа и покупателем является Азия, на которую приходится три четверти всей торговли. Поэтому Европа как часть газового рынка должна поднимать цены, если она хочет получить свою долю ресурса, поскольку она участник этого процесса. Украина как часть европейского газового рынка с недавних времен так же сейчас удерживает достаточно высокие цены на газ. Но надо сказать, что у нас ситуация немножко лучше. У нас остался с прошлого года газ в подземных хранилищах, у нас есть собственная добыча газа, и это нам немного облегчает ситуацию. У нас население покупает газ по 8 грн, когда на рынке он сегодня стоит 24 грн", – сообщил Кобаль.

К слову, глава правительства Украины Денис Шмыгаль заявил, что в Украине цена на газ пока меняться не будет. По его словам, согласно подписанному годовому контракту, тариф будет оставаться на уровне 7,96 грн за кубометр. "Цена газа зафиксирована годовым контрактом "Нафтогаза" на уровне 7,96 грн. Этот контракт действует до 1 мая следующего года", – отметил Шмыгаль во время пресс-конференции во вторник, 14 сентября.

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Что касается запасов газа в Украине, напомним, что в подземных хранилищах газа (ПХГ) накоплено более 18 млрд кубометров газа. По словам главы НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко, этого достаточно на отопительный сезон, несмотря на рост цен на голубое топливо:

"Мы сейчас приближаемся к уровню примерно 19 млрд кубометров газа в наших хранилищах, возможно, будет даже больше. Мы уже превысили план, который нам установило правительство, которое сказало, что должно быть 17 млрд к началу отопительного сезона. Действительно, сейчас мы импортируем газ по очень высокой цене, но энергетическая безопасность страны для нас является приоритетом и, несмотря на высокие цены, импортируем газ в Украину".

