"Слуга народа" назвала стратегические направления в проекте бюджета-2022 "Это однозначно повышение зарплат медикам, об этом говорится в указе президента", - отметила Кравчук

13:46, Сегодня

Стратегическими направлениями в проекте государственного бюджета на 2022 год являются повышения зарплаты врачам и учителям.

Об этом в эфире программы «Сегодня День» на телеканале «Украина 24» заявила народный депутат из фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук.

«Бюджет сегодня будет зарегистрирован в Верховной Раде. О приоритетных параметрах мы сможем говорить после этого, но мы уже понимаем, какие стратегические направления на следующий год. Это однозначно повышение зарплат медикам, об этом говорится в указе президента. Насколько я знаю, это будет существенное повышение финансирования НСЗУ, которая финансирует пакеты, по которым затем выплачивается зарплата. Также будет рост зарплат учителей», - заявила нардеп.

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«По поводу энергетики, цен на газ для частных потребителей фиксированная цена - 7,96 грн за кубометр. Это годовой тариф. Мы приняли такие нормативные акты, что все клиенты, не только «Нафтогаза», автоматически подписаны на этот тариф», - добавила Кравчук.

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Правительство вовремя подаст проект бюджета на 2022 год (до 15 сентября), пообещал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании Кабмина.

Как будет формироваться бюджет, рассказал в программе "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" главный эксперт Национального банка, экономист-международник Андрей Блинов:

"В этом году бюджетный процесс особый. Давайте не забывать, что принята бюджетная резолюция на три года, и фактически будет рассматриваться бюджет не только на 2022 год, но и на 2022-2024 годы. Есть приоритет 2022 года с точки зрения текущих затрат, но так называемые инвестиционные затраты — если мы будем планировать, например, построить государственный завод, государственные авиакомпании, проводить приватизацию и так далее — эти вещи планируются на 3-летний период. Это действительно серьезный вызов для Министерства финансов, потому что нужно просчитывать и макроэкономические показатели, и все это закладывать".