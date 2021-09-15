В госбюджете-2022 обязательства по пенсиям будут выполнены - министр Кабинет министров 14 сентября принял проект главного финансового документа страны на следующий год

16:54, Сегодня

Кабинет министров 14 сентября утвердил проект госбюджета на 2022 год, и 15 сентября передаст его на рассмотрение в Верховную Раду. Об основных параметрах финансового документа в программе "Сегодня День" на канале "Украина 24" рассказал министр финансов Сергей Марченко.

"Это проект бюджета, который предлагает правительство, в Верховной Раде могут быть предложения, будет конструктивная дискуссия. Как будет бюджет отличаться – этот процесс еще не определен. Сейчас мы показали свою версию", - сказал министр.

Марченко заверяет, что 200 млрд грн, предусмотренных для Пенсионного фонда, позволят выполнить все обязательства.

"Это нормальный показатель, чтобы выполнить те обязательства, которые взяло на себя правительство. В частности, за счет этих средств будет обеспечена индексация пенсий с 1 марта, доплаты военным пенсионерам более 10 млрд грн. Также доплаты пенсионерам 75+. То есть эти средства сейчас в бюджете предусмотрены", - сказал министр.

Марченко также отметил, что проверка тех, кто хочет получать соцпомощь и субсидии, не прекращается.

"Верификация постоянно осуществляется, в частности Министерство финансов проводит. Мы обмениваемся информацией с Министерством соцполитики, даем предложения по проверке лиц, которые, по нашему мнению, не должны получать социальную помощь. Этот процесс постоянный, я не вижу проблем", - сказал министр.

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Марченко отметил, что средства, выделенные на оборону, позволят усилить нужные ресурсы.

"На Министерство обороны направлено 13,4 млрд грн, в том числе на программу развития вооружения, это средства государственного бюджета. Кроме того, еще предусмотрено 20 млрд грн государственных гарантий, есть дополнительные жилищные программы на сумму около 15 млрд грн, это в том числе для сектора безопасности и обороны. Эти средства позволят существенно увеличить ресурс сектора безопасности и обороны", - сказал Марченко.

Как сообщает LIGА.net, проект бюджета разрабатывали на основе бюджетной декларации 2021-2024 годов. Основные макропоказатели, заложенные в госбюджет-2022: доходы 1,277 трлн грн; расходы 1,465 трлн грн; дефицит 3,5% (5,5% в 2021 году, к 2024 году должен составить 2,7%, заявил Марченко); рост ВВП 3,8%; инфляция 6,2%; средняя зарплата 15 258 грн.