Экспорт леса из Украины это преступление, которое приведет к плохим последствиям - Ляшко Лидер Радикальной партии прогнозирует, что в стране закроются деревообрабатывающие и мебельные предприятия

12:02, Сегодня

К концу 2021 года в Украине могут возобновить экспорт необработанного леса, приняв соответствующий закон. Отмена моратория на экспорт древесины приведет к тому, что в Украине закроются деревообрабатывающие предприятия, и принимать такой закон нельзя. Об этом в эфире программы "Сегодня Утро" на канале "Украина 24" сказал лидер Радикальной партии Олег Ляшко.

Политик считает, что принятия закона об экспорте требует от Украины Европа.

"Вы процитировали руководителя Гослесагентства, что якобы не ожидается спрос иностранцев на украинский лес. Они просто дурят украинцев. В Европе огромный дефицит древесины, и там предприятия остановились, и именно поэтому они требуют от Украины снова возобновить варварскую вырубку леса и вывоз необработанной древесины для того, чтобы загрузить свои предприятия", - сказал Ляшко.

Лидер Радикальной партии назвал экспорт леса преступлением.

"Отмена запрета на вывоз необработанного леса закончится одним – все предприятия деревообрабатывающей и мебельной промышленности лягут, им будут кранты. Сейчас я нахожусь на небольшом деревообрабатывающем предприятии, где работают 25-30 человек. Я у них спросил, что будет с предприятием, если разрешат вывоз леса. Руководитель ответил: нам будет конец. У меня вопрос к власти: куда деть 30 новгород-северцев, которые работают на этом предприятии? В целом в Новгород-Северском районе 6 предприятий, где работают 300 человек, куда они денутся? Вывоз необработанного леса – это такое же преступление, как и продажа украинской земли", - сказал Ляшко.

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Также он призвал "прекратить превращать Украину в сырьевую колонию". По мнению политика, "власть должна предложить программу развития, чтобы не 6 предприятий было в районе, а 60".

Напомним, Украина запретила экспорт леса-кругляка 9 апреля 2015 года. В Европейском Союзе в ответ на это заявили, что запрет на экспорт леса является нарушением ключевых торговых положений соглашения об ассоциации, которые запрещают любые формы ограничений на экспорт.

Как передает "Укринформ", председатель Гослесагентства Юрий Болоховец в интервью агентству "Интерфакс-Украина" заявил: "Я прогнозирую, что до конца года закон о рынке древесины будет принят. Я не вижу больших угроз - ни с точки зрения сохранения лесного фонда, ни с точки зрения защиты и поддержки украинского бизнеса. Мы уже фактически работаем по европейским ценам. Есть прецеденты импорта сырья из стран ЕС. Поэтому ажиотажного спроса со стороны экспортеров или иностранных игроков мы не ожидаем".