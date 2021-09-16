Недострои в Украине могут быть закончены - эксперт о создании нового органа контроля В Украине ликвидировали Государственную архитектурно-строительную инспекцию и создали вместо нее Госинспекцию архитектуры и градостроительства

15:58, Сегодня

В Украине инспектированием архитектуры и застройки в населенных пунктах будет заниматься новый орган. Согласно заявлению Министерства развития общин и территорий, теперь эту функцию возложили на Государственную инспекцию архитектуры и градостроительства (ГИАГ). Может ли новый орган повлиять на снижение стоимости жилья, в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" рассказал специалист по недвижимости Михаил Артюхов.

"Увы, после 20 сентября многие застройщики намерены повысить цены. Я считаю, что конечный потребитель даже не успеет заметить этих изменений, и вообще я понимаю, что это действительно хорошая предпосылка, чтобы ускорить процессы в индустрии строительства и уменьшить себестоимость. Было бы хорошо, если действительно государство дало бы сервис вместо коррупции. Было бы очень хорошо, если бы инвесторы почувствовали безопасность для своих инвестиций", — отметил эксперт.

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Также он надеется, что новая структура поможет ускорить реализацию проектов, которые сегодня замерли в виде недостроев. Кроме того, важную роль в процессе играет качество жилья, которое предлагают потребителю. И здесь важно, чтобы новая структура смогла быть эффективной в плане контроля качества.

Артюхов отметил, что прежний контролирующий орган ГАСИ (Государственной архитектурно-строительной инспекции) был достаточно пассивен.

"В новых домах ломают стены, и соседи прибегают, и никто не может вызвать полицию, и не может что-то сказать по этому поводу, и никакая государственная инспекция на сегодня быстро не реагирует на эти вызовы", - подчеркнул эксперт, отметив, что сейчас важно контролировать не только качество строительства, но и качество эксплуатации.

Напомним, 15 сентября Кабмин принял решение о ликвидации Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ). Отныне контролем застроек и качества жилья будет заниматься Государственная инспекция архитектуры и градостроительства (ГИАГ).

Ранее сообщалось, что в Украине планируют сносить аварийные хрущевки. Сегодня в стране таких зданий насчитывается десятки тысяч.

Как сообщается в сюжете программы "Украина Сегодня" на телеканале "Украина 24", в стране более 30 тысяч домов, которые вот-вот станут непригодными для проживания. Преимущественно это хрущевки, построенные еще в середине прошлого века. Кабмин предлагает их реконструировать целыми кварталами. Какие сносить, а какие ремонтировать — будут решать местные власти. Они будут искать инвесторов и договариваться с жильцами. Последние, обещают чиновники, смогут выбирать — деньги или новое жилье. "Владелец должен иметь выбор этих альтернатив, это нормальный процесс, нормальная работа. Безусловно, могут возникнуть исключения, и из ста или тысячи жителей кто-то откажется", — объяснил министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышев.