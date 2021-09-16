У Зеленского заверили, что в 2022 году расходы на оборону, образование, медицину не снизят "Все макроэкономические параметры, заложенные в проект госбюджета на следующий год, будут сохранены", - сказал Устенко

17:14, Сегодня

В проекте государственного бюджета на 2022 год расходы на безопасность и оборону, образование, медицину и Пенсионный фонд не снизятся.

Об этом в эфире программы «Сегодня День» на телеканале «Украина 24» рассказал советник президента по экономическим вопросам Олег Устенко.

«Точно стоит ожидать, что все макроэкономические параметры, заложенные в проект госбюджета на следующий год, будут сохранены - уровень инфляции, уровень экономического роста, дефицит госбюджета. Такие же постоянные значения с точки зрения затрат - расходы на сектор безопасности и обороны - 5,9% ВВП, будет сохранен процент, который отправляется на образование, ПФУ, медицинскую сферу. Все другое может частично корректироваться», - заявил советник президента.

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«Я также думаю, что сохранится без существенных корректировок все, что касается доходной части госбюджета. Там большие математические расчеты, основанные на моделях, разработанных Министерством финансов», - добавил Устенко.

15 сентября Министерство финансов представило проект государственного бюджета Украины на 2022 год. В проект госбюджета на безопасность и оборону запланировали почти 320 млрд грн, на образование - 172 млрд грн, на медицину - почти 194 млрд, социальную защиту - 320 млрд. Возрастет бюджет Пенсионного фонда - до 531 млрд грн, на дороги - 79 млрд грн, на погашение госдолга - 393 млрд грн.

Ранее об основных параметрах госбюджета на 2022 год в программе "Сегодня День" на канале "Украина 24" рассказал министр финансов Сергей Марченко.