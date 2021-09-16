Украина может повлиять на сертификацию газопровода "Северный поток-2" – Карасев "Украине нужно выстроить диалог с США и ФРГ, чтобы оттянуть запуск "Северного потока-2", - политолог о транзите газа в Европу

20:54, Сегодня

В МИД Украины заявили, что украинская позиция относительно сертификации российского газопровода "Северный поток-2" остается неизменной. По словам главы МИД Дмитрия Кулебы, Украина начинает "дружественное" давление на европейских партнеров, чтоб те переходили от слов к делу.

О том, каким образом Украина может повлиять на процесс сертификации российской газовой трубы, в программе "Сегодня Вечером" на телеканале "Украина 24" рассказал политолог Вадим Карасев.

На вопрос о том, сможет ли РФ получить сертификацию "Северного потока -2" уже в октябре, Карасев ответил, что это маловероятно. По его словам, этот процесс может финишировать не ранее следующего года.

"Пока это не удается, потому что мы знаем, что, по некоторым прогнозам серьезных экспертов, процесс сертификации "Северного потока-2" может закончиться только в начале 2022 года. Таким образом до конца года еще четыре месяца. Да, России выгодно это делать, для нас выгодно затягивать (процесс сертификации – ред.). Кстати, если будет затягиваться процесс сертификации, то мы будем прокачивать определенное количество газа в Европу, тогда будет работать наша ГТС в полную силу. То есть такой вариант есть, я думаю, что Кулеба имел в виду как раз это — что если вы не хотите дать какие-то конкретные гарантии, ни такие, как в будущем про зеленую энергетику или какие-то там компенсации мифические, то вот есть конкретно проблема, и ее нужно решать так", – отметил политолог.

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Карасев также высказал точку зрения о том, какие Украине нужно предпринять шаги, учитывая служившуюся ситуацию с газопроводом РФ. По его мнению, украинская сторона сейчас должны выстроить диалог с США и ФРГ – теми лицами, которые занимаются вопросом "Северного потока-2".

"Есть полномочия по "Северному потоку-2 от США и был назначен уполномоченный от Германии, об этом договорились Меркель и Зеленский, когда Меркель была с визитом в Киеве, и это был как раз конкретный результат этого визита. Для нашей стороны, кстати, это очень важно. Поэтому нужно в рамках нашего Министерства энергетики, Нафтогаза, руководства офиса Министерства иностранных дел с уполномоченными по "Северному потоку - 2" от США и Германии разрабатывать эту стратегию или дорожную карту — как сделать так, чтобы сертификация "Северного потока-2" была в сроках оттянута. А во-вторых, чтобы этот процесс или пакет был сертифицирован в наших интересах или в наших условиях", - сказал Карасев.

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Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что украинская сторона хочет от своих европейских партнеров более конкретных гарантий, связанных с прокачкой газа в Европу по газопроводу "Северному потоку-2".

"Позиция Украины по "Северному потоку-2" неизменная. Настало время партнерам прийти от обещаний к конкретным гарантиям. Мы доносим до наших партнеров и требуем, что пришло время перейти к конкретным действиям от обещаний. По текущему состоянию позиция Украины остается неизменной. Мы видим, что партнеры слышат то, что мы им говорим, предложения, которые мы вносим, но решения еще не приняты. Будем продолжены переговоры, исключительно дружеское давление на партнеров, потому что, еще раз подчеркиваю, время переходить от слов к конкретным гарантиям, потому что мы видим, что Российская Федерация на европейском газовом рынке перешла к конкретным действиям", — сообщил министр иностранных дел на брифинге.

Стоит отметить, что, по словам советницы главы правления НАК "Нафтогаз Украины" Светланы Залищук, Россия, отказавшись от транзита газа по украинской газотранспортной системе, искусственно завышает цены на газ в Европе. Она это делает для того, чтобы быстрее запустить "Северный поток-2". Об этом она заявила в эфире программы "Сегодня День" на канале "Украина 24".

"Сегодня пресс-секретарь Путина заявил, что с запуском "Северного потока" цены стабилизируются. Это его прямая речь. И это свидетельствует, что на самом деле сегодняшнее подорожание, отказ бронировать украинские мощности для продолжения транзита газа, — это искусственное завышение цены. Россия использует ситуацию для того, чтобы усилить влияние на Украину и запустить "Северный поток-2", возможно, даже в обход сертификации", — сказала она.