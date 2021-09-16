Если ГТС станет убыточной, украинцы это ощутят в социальной сфере – экс-министр "Неработающая газотранспортная система — это технологический, энергетический и социальный риск", - сказал Оржель

23:44, Вчера

Газотранспортная система (ГТС) Украины станет убыточной, если через нее будет прокачиваться 15-17 миллиардов кубов газа. Об этом сообщил в программе "Сегодня Вечером" в эфире телеканала "Украина 24" экс-министр энергетики Алексей Оржель.

На вопрос о том, будет ли для Украины гарантией получение соглашения, в котором Россия обязуется пускать в Европу транзитом газ через Украину в течении 10-15 лет, Оржель ответил, что в данном случае речь идет не только о самой прокачке голубого топлива, но и о его объемах.

"Можем вернуться вообще к нашему текущему контракту по транзиту (газа – ред.), который мы подписали 2019-м году. Там есть такое же условие — транспортируй или плати. На самом деле, когда мы закладывали условие — это была, вероятно, победа, назовем ее так. Потому что в любом случае мы получим те деньги, на которые мы рассчитываем. Вместе с тем уже, начиная с 2019 года, надо было работать по оптимизации украинской газотранспортной системы, чтобы мы могли дать конкурентные тарифы нашей газотранспортной системы. Из расчета на 142,5 млрд кубов прокачки природного газа сейчас прокачивается (в ГТС — ред.) 40 млрд кубов. Если "Газпром"снизит прокачку природного газа до 15-17 миллиардов кубов нам это будет убыточно, так как надо будет занимать деньги на то, чтобы она (ГТС – ред.) работала. Неработающая газотранспортная система — это риск социальный, а главное - технологический и энергетический для украинцев", — сообщил Оржель.

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По его словам, если "Газпром" будет через украинскую ГТС прокачивать такие малые объемы, это станет тем аргументом, который нужно озвучивать украинской стороне в разговоре с европейской стороной.

"Если мы даем конкурентоспособные тарифы, если мы являемся надежными трансферами — это есть тот фактор, который абсолютно никакие другие политические заявления не перебивают", — отметил он.



По мнению советника главы правления НАК "Нафтогаз Украины" Светланы Залищук, Россия, отказавшись от транзита газа по украинской газотранспортной системе, искусственно завышает цены на газ в Европе и, таким образом, быстрее хочет запустить "Северный поток-2".

"Сегодня пресс-секретарь Путина заявил, что с запуском "Северного потока" цены стабилизируются. Это его прямая речь. И это свидетельствует, что на самом деле сегодняшнее подорожание, отказ бронировать украинские мощности для продолжения транзита газа, — это искусственное завышение цены. Россия использует ситуацию для того, чтобы усилить влияние на Украину и запустить "Северный поток-2", возможно, даже в обход сертификации", — сказала она.

Ранее в МИД Украины заявили, что украинская позиция относительно сертификации российского газопровода "Северный поток-2" остается неизменной. По словам главы МИД Дмитрия Кулебы, Украина начинает "дружественное" давление на европейских партнеров, чтоб те переходили от слов к делу.