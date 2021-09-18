"Надо выкинуть дурь из головы": экс-министр заявил, что Украине не нужен рынок газа Алексей Кучеренко назвал рыночную цену на газ для украинцев

21:51, Сегодня

Украине не нужен свободный рынок газа, тариф для населения должен регулироваться Кабмином в зависимости от доходов людей.

Такое мнение в эфире программы "Украина с Тиграном Мартиросяном" на телеканале "Украина 24" высказал народный депутат от "Батькивщины", экс-министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Алексей Кучеренко.

"Нас действительно ждет очень нелегкая зима. Нужно сделать все, чтобы это было без катаклизмов. Я знаю опыт некоторых стран, которые сидели в холоде: Ереван в 1994 году, минус 25, полностью без теплокоммунэнерго, Тбилиси в 90-х годах, когда от России отсоединились, когда буржуйка была к каждой многоэтажке. Если бы был рынок, цена бы сейчас была 20-25 грн. Слава Богу, определенные рычаги остались у правительства для того, чтобы дать по голове "Нафтогазу" и найти компромиссную цену 7,96 для населения и 7,42 для ТКЭ", - сказал нардеп.

Читайте также: Витренко о транзите газа через Украину: со стороны Путина произошла манипуляция

Как подчеркнул Кучеренко, в Украине "никакого рынка газа не было и нет, эту дурь надо выкинуть из головы и возвращать норму, что цена на газ украинской добычи должна регулироваться Кабмином в соответствии с доходом населения".

"Никакого рынка не нужно еще лет 10-15. Мы видим, к чему это привело в Европе - европейцы жалуются, что 1000 долларов за 1 тыс. кубов. А Путин с той стороны аргументированно говорит: вы же сами хотели этот спотовый рынок. Спотовый – это рынок не долгосрочной цены, а сегодня на сегодня, сегодня на завтра, то есть спекулятивный. И сейчас у тех, у кого долгосрочный контракт с "Газпромом", цена 180-200 долларов, а на споте, на бирже – спекулятивная. И именно господин Витренко (глава "Нафтогаза" - ред.) был идеологом отключения от долгосрочного рынка и перехода на спотовые цены", - заявил он.

Ранее глава Кабмина Украины Денис Шмыгаль заявил, что в Украине цена на газ пока меняться не будет. По его словам, согласно подписанному годовому контракту, тариф будет оставаться на уровне 7,96 грн за кубометр.

"Цена газа зафиксирована годовым контрактом "Нафтогаза" на уровне 7,96 грн. Этот контракт действует до 1 мая следующего года", – отметил Шмыгаль во время пресс-конференции 14 сентября.

Директор консалтинговой компании Геннадий Кобаль в эфире телеканала "Украина 24" рассказал, как Украина удерживает цены на газ на уровне ниже рыночных.