В Украине может подорожать газ: экс-министр назвал условие Алексей Кучеренко оценил последствия для Украины падения транзита газа из России

14:22, Сегодня

Газотранспортная система Украины в результате снижения объемов транзита российского газа перестанет окупать себя, что может повлечь повышение тарифов для украинских потребителей.

Об этом рассказал в эфире программы "Украина с Тиграном Мартиросяном" на телеканале "Украина 24" народный депутат от "Батькивщины", экс-министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Алексей Кучеренко.

"Она (украинская ГТС – ред.) нужна России, РАО "Газпром", но она будет переведена в состояние резерва. Мало ли, вдруг какая-то авария, ему нужно выполнять свои контрактные обязательства. Он будет качать через нее, но трагедия в другом. ГТС строилась на объем 200 млрд куб. м в год, в последние годы работала с 90-100 млрд. куб. м, сейчас 40 млрд в год. А базовый сценарий российский 15-20 млрд куб. м в год, и тогда она вообще перестает быть окупаемой, ее нужно дотировать", - отметил Кучеренко.

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По словам экс-министра, в результате вырастет и тариф, и цена на газ:

"Сейчас мы платим 20 коп. за газ, который идет по трубе, а будет 2 грн, именно за транзит".

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Ранее глава Кабмина Украины Денис Шмыгаль заявил, что в Украине цена на газ пока меняться не будет. По его словам, согласно подписанному годовому контракту, тариф будет оставаться на уровне 7,96 грн за кубометр.

"Цена газа зафиксирована годовым контрактом "Нафтогаза" на уровне 7,96 грн. Этот контракт действует до 1 мая следующего года", – отметил Шмыгаль во время пресс-конференции 14 сентября.

Директор консалтинговой компании Геннадий Кобаль в эфире телеканала "Украина 24" рассказал, как Украина удерживает цены на газ на уровне ниже рыночных.