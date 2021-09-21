Вклад в развитие страны: в SCM рассказали, сколько тратят на социальные проекты Наталья Емченко рассказала, для чего компания вкладывает средства в проекты по улучшению качества жизни

13:14, Сегодня

Компания SCM платит до 40 млрд грн налогов государству и 5,5 млрд грн на социальные проекты — об этом рассказала в эфире программы "Сегодня Утро" на канале "Украина 24" директор по связям с общественностью компании SCM Наталья Емченко.

"Кроме того, что мы отправляем порядка 40 млрд грн на налоги, мы за первое полугодие на большие социальные проекты направляем порядка 5,5 млрд грн дополнительно к налогам. Что это за проекты? Например, Метинвест в Мариуполе начал строительство первого частного технического ВУЗа в Украине. Это полностью новое здание, новый современный кампус. Это дуальная система образования. Мы претендуем на то, чтобы создать лучший технический ВУЗ в стране. С одной стороны, это наш вклад в развитие страны, но параллельно мы показываем государству, обществу, что мы партнеры", — сказала она.

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Емченко объяснила, для чего это нужно компании.

"Мы не можем заплатить налоги, и сидеть ждать. Почему? Потому что очень быстро все меняется. Борьба за людей, конкуренция – она здесь и сейчас. И нам нужно конкурировать за людей здесь и сейчас. Мариуполь, к сожалению, не очень далеко находится от войны, в своеобразном тупике. Поэтому ему нужно конкурировать в два раза быстрее, чем всем остальным городам. Поэтому мы в Мариуполе совместно с городом делаем огромное количество проектов по инфраструктуре – строим парки, площади, причалы. Мы делаем много конкретных вещей, чтобы улучшилось качество жизни", — сказала она.

Ранее Наталья Емченко рассказала, сложно ли вести в Украине успешный бизнес "в белую", платя все налоги.

"Большой бизнес выступает определенным ориентиром, примером, и на своем примере показывает, как это делать. Мы взяли курс на полную уплату налогов еще в 2000 году, когда это было вообще не модно... Если решение принято, то бизнес может оставаться конкурентным, платя все налоги", — сказала она.