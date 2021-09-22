"Чистое скотство": доктор Комаровский возмутился ценами на подсолнечное масло То, что масло в Украине стоит дороже, чем в Польше, Комаровский назвал "вопиющей несправедливостью"

18:53, Сегодня

Подсолнечное масло в Украине стоит дороже, чем в Польше, и это вопиющая несправедливость, власть должна решать проблемы простых людей. Такое мнение в эфире программы "Хард с Влащенко" на канале "Украина 24" высказал доктор Евгений Комаровский.

"Я вчера связался со своими друзьями, которые живут в Польше, и спросил, сколько там стоит подсолнечное масло. Они сказали, что тут по акции литр 27 грн на наши деньги, но вообще так – 34. У нас поллитра примерно 40. Вас не удивляет то, что в Украине подсолнечное масло стоит в четыре раза дороже, чем в Польше?! Это чистое, понятное скотство. Никто нифига не знает про газ, недра, кто их там добывает, какие разрешения нужно получить, куда газ закачать, это все такие тайны, как я вам сейчас начну рассказывать про разницу между антибиотиками. Все это покрыто мраком для среднестатистического украинца. Но когда мы видим, что вся страна превращена в плантацию подсолнухов, и при этом подсолнечное масло (дорогое - ред.)…" - возмутился Комаровский.

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В связи с этим доктор считает, что главная задача власти – "не допустить вопиющей несправедливости".

"Есть миллионы людей, у которых каждый день очень понятные проблемы, которые можно быстро решить, и задача власти – не морочить нам всем головы, а сделать понятные обычному человеку вещи. Элита думает, что знает, о чем думают люди... Я решил, что мне надо тут появиться, чтобы вы услышали, что о вас на самом деле думают", - сказал Комаровский.

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Напомним, что за год цены на подсолнечное масло выросли на 80%, и эксперты надеются, что в сентябре продукт подешевеет. "Цены на масло за год выросли на 80%, сейчас литровая бутылка обходится в 70 грн. Впрочем, в сентябре продукт подешевеет, на это надеются эксперты Института аграрной экономики. Уже в начале осени хозяйства начнут собирать урожай подсолнечника, а переработчики будут поставлять на рынок масло первого отжима. Внутренний рынок будет насыщен, поэтому и цены будут падать", - говорится в сюжете на канале "Украина 24".