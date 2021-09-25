"Начинать будем не с бизнеса": директор БЭБ рассказал о планах ведомства

Вадим Мельник заявил о необходимости выявления и преодоления "схематоза"

Павел
Заяц

Новосозданное Бюро экономической безопасности начнет свою работу с анализа основных незаконных схем и их коррупционного прикрытия, и лишь затем начнутся визиты к бизнесу.

Об этом рассказал в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" директор БЭБ Вадим Мельник.

"Как будет работать Бюро экономической безопасности? Не с бизнеса начинаем расследования, а начинаем аналитическую работу с того "схематоза", который дает бизнесу те схемы для уклонения от налогов. Выявление и преодоление "схематоза", далее – коррупционное прикрытие, коррумпированные чиновники, они же прикрывают такие схемы… И только в третью очередь мы идем к бизнесу и говорим – вы вследствие использования схемы уклонились, пожалуйста, уплатите налоги, либо самостоятельно, закон это позволяет, либо путем налоговых проверок", - рассказал Мельник.

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Напомним, в январе 2021 года Верховная Рада приняла закон, предусматривающий создание в Украине принципиально нового правоохранительного органа - Бюро экономической безопасности (БЭБ). По замыслу авторов документа, орган должен стать единственным, который будет расследовать преступления, связанные с экономикой.

На создании нового органа настаивали международные кредиторы Украины, в частности МВФ.

Правительство создало БЭБ 12 мая как центральный орган исполнительной власти, деятельность которого координируется Кабмином. В августе директором БЭБ был назначен председатель Государственной фискальной службы Вадим Мельник.

Старт деятельности БЭБ запланирован на 25 ноября. На следующий день после этого Государственная фискальная служба должна прекратить свое существование.

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