Контракт с "Газпромом" не является гарантией на поставку газа через Украину — Витренко Глава НАК "Нафтогаз Украины" назвал реальные гарантии использования украинской ГТС

11:48, Сегодня

Украине нужны определенные гарантии по транзиту газа в Европу, которые могут предоставить несколько европейских энергетических компаний, сообщил в программе "Реальная политика с Евгением Киселевым" на телеканале "Украина 24" глава НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.

"Если говорить о гарантиях, мы это объяснили немцам очень четко, и они это поняли. Единственные реальные гарантии – это когда европейские компании будут бронировать транзит через Украину на долгий срок. Когда у нас будет 5, 6, 10 европейских компаний, которые забронируют большие мощности для транзита на 10-15 лет, тогда мы будем понимать, что будут физические объемы транзита, и мы получим свои деньги, потому что даже продолжение контракта с "Газпромом" – это ненадежная гарантия. Мы видели много примеров, как "Газпром" не выполняет свои обязательства, потом с ним нужно судиться", - сообщил Витренко.

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Глава НАК "Нафтогаз Украины" также обратил внимание на то, что Украина может столкнуться с тем, что в судах придется доказывать, что договор с "Газпромом" является кабальным.

"Мы в судах побеждаем, но в данном случае, если просто будет продлен транзит, очень сложно нам будет выиграть в новом арбитраже по требованию "качай или плати", поскольку в свое время мы как раз и выиграли у «Газпрома» по схожему требованию "бери или плати" по поставкам газа. Нужно обосновывать, что это действительно кабальный договор. На промежуток времени до 2024 года это не кабальный договор, контракт "качай или плати" мы получили в обмен на отказ от требований в новом арбитраже на 20 млрд долларов. А уже после 2024 года у них будет аргумент, что «нас вынуждают платить за то, что нам не нужно. Там много нюансов юридических", — отметил Витренко.

Также Юрий Витренко сообщил, что кандидат в канцлеры Германии Армин Лашет пообещал остановить "Северный поток-2" в случае нарушения условий Россией.

"Я слышал от Лашета, что они гарантируют, если прекратится транзит через Украину, если "Газпром" не будет выполнять свои обязательства, они моментально закроют "Северный поток-2". Это он буквально недавно сказал. Я не совсем понимаю, как это будет и технически, и юридически выглядеть. Скорее всего, я бы это отнес к предвыборной риторике и не сильно бы на это надеялся", — сказал он.

Генеральный директор ООО "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон в пятницу, 24 сентября, на конференции в Atlantic Council сообщил, что российская сторона может прибегнуть к "гибридному» сценарию, чтобы подорвать надежность работы украинской ГТС". "Мы инвестируем в нашу инфраструктуру для того, чтобы повысить ее надежность и обеспечить ее готовность к следующему зимнему периоду", — сообщил он, пишет "Укринформ".

Генеральный директор ООО "Оператор ГТС Украины" также отметил, что Украина использует возможности газотранспортной системы, чтобы создать запасы газа на зимний период. По его словам, для собственных нужд Украина планирует запасти 19 миллиардов кубометров газа до начала отопительного сезона.

"Но, конечно, мы также рассматриваем некий "гибридный" сценарий, который потенциально может возникнуть этой зимой", — отметил Макогон.