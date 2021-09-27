Транзит газа в обход Украины: Венгрия отказалась от надежного партнерства – Белькова "Венгрия не может жаловаться на дорогую транспортировку газа через Украину, потому что за нее платит "Газпром", - сказала Белькова

18:37, Сегодня

Венгрия и Россия хотят подписать 15-летний контракт на поставку газа, минуя украинскую ГТС. Ситуацию с прекращением в Украине транзита газа в Венгрию прокомментировала в программе "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" директор по вопросам взаимодействия с государственными органами и международными организациями оператора ГТС Украины Ольга Белькова.

"Эти расчеты есть на стороне наших венгерских коллег. Но мы понимаем следующим образом, что в принципе безопасности нет цены, и Украина была и остается надежным партнером для Венгрии. Нам жаль видеть, что венгерские коллеги почему-то не учитывают этот факт. И несмотря на то, что до последнего момента уверяли нас в том, что они заинтересованы в продолжении транзита по Украине, было подписано соглашение, которое практически игнорирует украинский маршрут", — отметила представительница оператора ГТС Украины.

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Ольга Белькова также разъяснила, почему решение Венгрии не может быть связано с "дороговизной" транзита газа через Украину. Она подчеркнула, что за услугу транспортировки по территории Украины платит российская компания "Газпром".

"Первое, я хочу отметить для вас и для всей аудитории то, что сегодня ни один из тех, кто покупает газ в России, фактически напрямую не платит за эту услугу. За услугу транспортировки по территории Украины платит "Газпром" НАК "Нафтогазу", а "Нафтогаз" рассчитывается с нами — такая форма расчетов на сегодня существует между сторонами. Поэтому никаких претензий от наших европейских коллег к нам относительно цены транспортировки не может быть. Второе, Украина начала беспрецедентную программу модернизации, которая была спланирована так, что после 2024 года на следующий регуляторный период можно было пересматривать тарифы. Мы убеждены в том, что мы можем конкурировать со всеми обходными маршрутами, если в этих маршрутах не будет применено каких-либо кросс-субсидирований (Перекрестное субсидирование или Cross subsidization - это практика взимания более высоких цен с одного типа потребителей с целью искусственного снижения цен для другой группы — ред.), которые скрыты в цене за газ в политических соглашениях между Россией и, например, Венгрией... Мы никогда не слышали претензии от них по цене. Более того, в последний год очень развивалась торговля между Украиной и Венгрией. Нам жаль, если эта линия торговли оборвется", — подчеркнула Ольга Белькова.

Министр иностранных дел Петер Сийярто и глава российской компании "Газпром" Алексей Миллер в Будапеште подписали новое долгосрочное соглашение о поставках газа в Венгрию. В августе в Венгрии заявили, что с Россией было согласованы все условия для вступления в силу нового долгосрочного соглашения о поставках газа уже с 1 октября 2021 года. В конце августа Сийярто заявил, что срок действия соглашения составит 15 лет, однако через 10 лет объемы газа могут быть пересмотрены. Сийярто сообщил, что ежегодно Венгрия будет закупать у "Газпрома" 4,5 миллиарда кубометров природного газа. При этом 3,5 миллиарда кубометров будут идти через Сербию и 1 миллиард кубометров через Австрию.

По словам экс-замминистра иностранных дел Елены Зеркаль, Россия будет пытаться запустить газопровод "Северный поток-2" до того, как он пройдет сертификацию. При этом санкции в случае использования газопровода в качестве метода давления на Украину Европейский Союз вводить не будет. По ее словам, газовый шантаж со стороны России Германия начала ощущать уже сейчас.

"Ситуация очень сложная и геополитически, и экономически, потому что сейчас на себе ощущают этот газовый шантаж уже страны Европейского Союза, и прежде всего Германия, которая проводит сертификацию этой трубы. До конца сертификации требуется некоторое время, и после этого Европейская комиссия должна одобрить эту сертификацию. До конца сертификации газопровод не может работать", — сказала Зеркаль.