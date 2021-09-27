"Украинцы станут беднее": экс-министр оценил проект госбюджета-2022 Андрей Рева, в частности, рассказал о ситуации с коммунальными субсидиями

18:06, Сегодня

В проекте государственного бюджета на 2022 год предусмотрено сокращение социальных программ, а минимальные зарплаты будут расти медленнее, чем инфляция.

Об этом рассказал в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" экс-министр социальной политики Андрей Рева.

"Факт остается фактом - идет сокращение социальных бюджетных программ, люди становятся беднее. Вдумайтесь, они на следующий год рост минимальной зарплаты закладывают 200 грн - 3%. А инфляцию официальную закладывают 6%. То есть они уже прогнозируют, что 40% наших людей, которые уплачивают ЕСВ в Пенсионный фонд, станут беднее. Даже по этим официальным цифрам", - заявил экс-министр.

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Рева также отметил сокращение получателей коммунальных субсидий:

"Апрельское 420-е постановление КМУ сократит количество субсидиантов на миллион домохозяйств - только за счет сокращения так называемых комиссий по жилищным субсидиям. Второе действие - когда они сокращают нормы потребления, они уменьшают размер субсидии для тех, кто остается. Такими драконовскими мерами они пытаются уложиться в бюджетные цифры, которые они закладывают в бюджет-2022".

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Напомним, 15 сентября Министерство финансов представило проект государственного бюджета Украины на 2022 год. В проекте госбюджета на безопасность и оборону запланировали почти 320 млрд грн, на образование - 172 млрд грн, на медицину - почти 194 млрд, социальную защиту - 320 млрд. Возрастет бюджет Пенсионного фонда - до 531 млрд грн, на дороги - 79 млрд грн, на погашение госдолга - 393 млрд грн.

Советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко в эфире телеканала "Украина 24" назвал проект госбюджета на 2022 год одним из лучших.

"Если мы говорим в целом об этом бюджете, то он намного лучше тех бюджетов, которые я видел в последние 15 лет. Что мне очень нравится в этом бюджете — что меньший процент валового внутреннего продукта перераспределяется через государственный бюджет. А это значит, что роль государства становится меньше, и больше отдается власти и сил для развития частного бизнеса, и больше власти и силы получают местные бюджеты", — сказал он.

Ранее об основных параметрах госбюджета на 2022 год в эфире телеканала "Украина 24" рассказал министр финансов Сергей Марченко.