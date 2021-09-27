Гораздо хуже "Северного потока-2": Москаль назвал опасный для Украины газопровод Геннадий Москаль оценил ситуацию с транзитом газа

19:13, Сегодня

Российский газопровод "Турецкий поток" является большей угрозой для экономики Украины, чем "Северный поток-2".

Такое мнение высказал в эфире программы "Сегодня Вечером" на телеканале "Украина 24" экс-глава Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль.

"Если мы берем реверсный газ из Словакии, хотя у Словакии нет никакой скважины, она не производит ни одного кубометра газа, мы покупаем там, то "Турецкий поток"... Что же мы молчали, он намного хуже экономически для нас, чем "Северный поток-2". Через Турцию на Болгарию, из Болгарии на Сербию, из Сербии пошли на Венгрию. Я не знаю, откуда Словакия берет, я думаю, что вот-вот, и она тоже будет брать из "Северного потока-2". Так у кого мы будем покупать?" - сказал Москаль.

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Напомним, министр иностранных дел Петер Сийярто и глава российской компании "Газпром" Алексей Миллер в Будапеште подписали новое долгосрочное соглашение о поставках газа в Венгрию. В августе в Венгрии заявили, что с Россией было согласованы все условия для вступления в силу нового долгосрочного соглашения о поставках газа уже с 1 октября 2021 года. В конце августа Сийярто заявил, что срок действия соглашения составит 15 лет, однако через 10 лет объемы газа могут быть пересмотрены. Сийярто сообщил, что ежегодно Венгрия будет закупать у "Газпрома" 4,5 млрд кубометров природного газа. При этом 3,5 млрд кубометров будут идти через Сербию и 1 млрд кубометров через Австрию.

Гендиректор Оператора ГТС Сергей Макогон заявил, что Украина готовится к существенному сокращению или приостановлению транзита газа через украинскую территорию в Венгрию.

"Как только появляется техническая возможность обойти Украину при транзите газа, "Газпром" запускает газ через более длинные, но собственные, транзитные газопроводы. Несмотря на контракт до 2024 года, мы ожидаем значительное дальнейшее сокращение или полную остановку транзита в Венгрию через Украину. Поэтому техническая достройка "Северного потока-2" создает критические риски существующего транзита через Украину и продления контракта после 2024 года", - отметил Макогон.

10 сентября российский "Газпром" заявил о завершении строительства газопровода "Северный поток-2" в обход Украины.