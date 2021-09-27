В Украине фальшивые гривни наводнили банкоматы: появились подробности о подделках Эксперты советуют жертвам обмана обращаться в банки

22:11, Вчера

В украинских банкоматах стало больше фальшивых денег, которые очень сложно отличить от настоящих гривен. Псевдо-деньги массово попадают в оборот, так как их принимают даже терминалы.

Как сообщается в сюжете программы "Украина Сегодня" на телеканале "Украина 24", купить поддельные деньги сегодня предлагают чуть ли не во всех социальных сетях. Купюры присылают по почте и уверяют, что фальшивки имеют все водяные знаки и их принимают даже банковские терминалы. На одном из подобных сайтов за 3000 фальшивых гривен просят 750 настоящих.

Когда фальшивые купюры сбывают, в зоне наибольшего риска маленькие магазины. Именно в таких люди пытаются поменять фальшивки и получить сдачу из настоящих банкнот.

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Как рассказал эксперт по безопасности Руслан Болгов, очень часто такие купюры используют для погашения долгов.

"Эти банкноты специально заточены под определенные терминалы. То есть человек покупает, например, за 5000 гривен 20000 фальшивых, и погашает свой кредит через терминал", - пояснил эксперт.

Таким образом, любой желающий может получить фальшивку, даже не зная об этом, поскольку обычно именно наличными терминалов финучреждения заполняют банкоматы.

Жительница Киева Валерия Матвийчук рассказала, что недавно сняла в банкомате с карточки "липовые" 200-гривневые купюры. О том, что они фальшивые, узнала, когда попыталась рассчитаться ими.

"Когда уже рассчитывалась, мне сказали, что у вас "липовые" двухсотки, то есть они не светятся под ультрафиолетом. Я думаю, это странно, ведь я их сняла из банкомата, то есть такого не должно было в принципе произойти", - говорит она.

Банковские эксперты советуют, если сняли в банкомате подделанные гривни, обращаться в финучреждение, которому принадлежит банкомат.

"Банк, в свою очередь, рассматривает ваше заявление, проводит расследование. Постарается разинкассировать данный банкомат, проверить содержимое - банкноты, которые находились в нем. Если будет установлен факт наличия там данных сомнительных банкнот, то банк пойдет навстречу клиенту", - пояснила начальник управления денежного обращения и контроля кассовых операций банковского учреждения Лариса Жиронкина.

А вот пользоваться такими банкнотами умышленно эксперты не советуют. За это в Украине грозит наказание - до 7 лет за решеткой.

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Ранее специалист Нацбанка Виталий Ковтонюк в эфире телеканала "Украина 24" рассказал, что для того, чтобы распознать фальшивые гривни, нужно знать три правила.

Во-первых, на ощупь настоящая банкнота плотная. Еще надо посмотреть на свет на графический элемент знака гривни - в подделке он отсутствует. Также банкноту надо покрутить, на 500-гривневой банкноте элементы сиреневого цвета под разным освещением меняют цвет на зеленый. Подделка такого эффекта лишена.

Вице-президент банка Игорь Львов также дал советы, как распознать поддельные деньги.

"Если это дневное время, вы должны обязательно посмотреть на солнце, на свет, в супермаркете – на лампу, и увидите там прежде всего водяные знаки. Есть несколько основных, на которые нужно обратить внимание. Прежде всего, это портрет, второе – линия, третье – та линия, которую мы видим, причем на свету они должны переливаться, четвертое – цифровой номинал. Также надо обратить внимание на бумагу. Это специальная бумага, если ее скомкать и расправить, она разглаживается. Если взять лист А4, на котором могут сделать ксерокопию, то он просто помнется. Третье – воротничок на портрете, он должен быть шершавым. Если он не шершавый, нужно вернуть купюру и попросить обменять", — сказал он.