У Украины появилось второе дыхание в борьбе с "Северным потоком-2" — Арахамия Давид Арахамия рассказал, как Европа противостоит "Северному потоку"

10:35, Сегодня

Российский газопровод "Северный поток-2" не особо продвинулся в вопросе запуска, заявил в программе "Время Голованова" на телеканале "Украина 24" нардеп, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"На сегодняшний день "Северный поток-2" не сильно продвинулся вперед. Более того, появились такие жесткие сообщения об отключении от системы SWIFT, о таких санкциях, о которых раньше украинцам только хотелось бы мечтать. Я не знаю, будут они воплощены в жизнь или все-таки потом будут достигнуты какие-то договоренности, тем не менее, Украина активизировалась в этом процессе", — сказал он.

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По его словам, вопрос "Северного потока-2" окончательно не решен.

"Если вы обратите внимание, наш главный союзник в этом вопросе Польша очень жесткую риторику заняла по отношению к Германии. А сегодня, учитывая, как завершились выборы в Германии, у нас появилось второе дыхание в этой борьбе. Учитывая, как Россия разогналась и показала всем, что она готова использовать "Северный поток-2" как, по сути, оружие, и раскачала цену на газ до практически 1 тыс. евро, то все в Европе четко увидели, что верить обещаниям России в этом вопросе – это себя не уважать", — сказал он.

Напомним, российский "Газпром" 10 сентября заявил о завершении строительства газопровода "Северный поток-2" в обход Украины. "На утреннем оперативном совещании в ОАО "Газпром" председатель правления Алексей Миллер сообщил, что сегодня утром в 8:45 строительство газопровода "Северный поток-2" завершено", — сообщалось в заявлении "Газпрома".

Политолог Вадим Карасев заявил, что Украина может повлиять на сертификацию газопровода "Северный поток-2". "Если будет затягиваться процесс сертификации, то мы будем прокачивать определенное количество газа в Европу, тогда будет работать наша ГТС в полную силу. То есть такой вариант есть", — рассказал он.