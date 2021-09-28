Ляшко об импорте электричества из РФ: "Это бесплатный сыр в мышеловке" По словам политика, "сначала россияне дадут дешевое электричество и газ, а потом уничтожат все производство в Украине"

11:53, Сегодня

Покупка дешевой российской электроэнергии для Украины — это "бесплатный сыр в мышеловке", что приведет к поражению для всей украинской власти. Об этом заявил в программе "Время Голованова" на телеканале "Украина 24" лидер Радикальной партии Олег Ляшко.

Ляшко отметил, что поставку дешевого российского электричества в Украину можно сравнить с поставкой российского газа в ФРГ. Политик считает, что договоренность канцлера Германии Ангелы Меркель с президентом РФ Владимиром Путиным относительно строительства и эксплуатации газопровода "Северный поток-2" привела к ее поражению.

"История с проигрышем партии Меркель на выборах – это вывод, в том числе и для украинских властей, которые хотят возобновить импорт российского электричества. И власть рассказывает, что она берет электричество, потому что оно дешевле, и это индикатор цены для всех участников энергорынка. Пусть посмотрит на дешевый российский газ в Германии. Дешевая русская электрика для Украины так же как и российский газ для Германии, — это как удавка на шее Меркель, так и нынешней власти в Украине. Сначала россияне дадут дешевое электричество и газ, потом уничтожат все производство в Украине. А потом перед выборами в 10-20 раз поднимут (цены – ред.), когда не будет выбора: или покупай дороже, или оставляй дома без света", — заявил Ляшко.

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Политик также высказал опасения о том, что поставка российского электричества в Украину может сильно навредить Украине в целом. По мнению Ляшко, следует категорически избегать контрактов с РФ на поставку любой энергетики в Украину.

"Поэтому я предостерегаю украинские власти — пусть они посмотрят, чем заканчивается заговор Путина с Меркель, которая была главным человеком в Европе. Она сговорилась с Путиным по "Северному потоку-2", и это закончилось ее поражением. Если украинская власть будет пытаться договориться с Путиным по газу, электричеству, о чем угодно, то это закончится одним – поражением для всей украинской власти и, к сожалению, поражением для Украины. Поэтому как черт от ладана надо бежать от их дешевых газов, электричества. Потому что это как бесплатный сыр в мышеловке, который будет стоить не только энергонезависимости, а вообще будущего нашей страны", — отметил Ляшко.

Кроме того, Ляшко считает, что Россия напрямую вмешивалась в немецкие выборы и использовала газ как оружие.

"Когда нам в Украину Россия "парит" бесплатный газ, электричество... Германия уже получила от России бесплатный газ — закончилось это поражением партии Меркель. Потому что Россия прекратила поставки газа, прикрутила краник, и цены в Германии перед выборами пошли вверх. Представляете — получить немцу квитанцию, где на 300 евро больше цена на газ? Конечно, он будет голосовать за того, кто обещает снижение цен. Выборы в Германии показали, что Россия использует энергоресурсы как оружие, как способ воздействия. Российский шантаж. Друг Меркель Путин делал это специально, и вставил нож в спину Меркель", — подчеркнул политик.

Как известно, украинские компании прошлой зимой впервые с марта 2020 года возобновили импорт электроэнергии из России. Согласно обнародованным на сайте "Укрэнерго" результатам суточного аукциона 1 февраля, закупку начала осуществлять компания "ОНК-ГРУПП". Кроме того, доступ к сечению "Россия - Украина" с 1 по 28 февраля выкупили компании "НЭК" и "Стимекс", пишет издание "DW".

Издание отметило, что вышеперечисленные компании являются небольшими трейдерами и принадлежат неизвестным широкой общественности людям. Импорт электроэнергии из России в Украину вызвал дискуссии в обществе. В частности, пятый президент Украины Петр Порошенко считает, что закупка электроэнергии в России угрожает национальной безопасности.