Украину уже обошли с юга — эксперт высказался о "Северном потоке-2" Геннадий Рябцев заявил о необходимости контрактов с Европой

12:34, Сегодня

"Северный поток-2" — не единственная проблема Украины в плане транзита газа — об этом заявил в программе "Сегодня Утро" на телеканале "Украина 24" энергетический эксперт Геннадий Рябцев.

"На протяжении последних лет газотранспортная система Украины надежно работает и будет работать в течение всего срока действия контракта, подписанного в конце 2019 года, по транспортировке российского газа. Те объемы, которые транспортировались в прошлом году — 65 млрд кубометров, и те объемы, которые будут транспортироваться в этом году — 40 млрд кубометров, свидетельствуют о том, что уже давно Украина потеряла те объемы, о которых сейчас почему-то вспомнила. Украину обошли с юга, "Северный поток-2 еще не запущен, но минус 25 млрд кубометров транзита уже есть. Потому что такая "неожиданность" — и "Турецкий поток", и "Голубой поток", и "Балканский поток", и TAP-TANAP, а мы почему-то все рассказываем о "Северном потоке-2". А нас же давно обошли и Турция, и Азербайджан..." — сказал он.

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Эксперт считает, что Украине нужно было заключать договоры не с "Газпромом", а с европейскими компаниями.

"У нас нет контракта ни с одной страной. И мои коллеги и я уже неоднократно говорили как минимум в течение 10 лет, что нам нужны контракты с потребителями российского газа, а не с "Газпромом", на предоставление услуг по транспортировке российского газа по нашей территории. Но почему-то мы все вцепились в этот контракт с "Газпромом" и рассказывали, какой это надежный партнер и как нужно с ним подписывать долгосрочные контракты на условиях, которые выгодны в первую очередь российской стороне. У нас нет контрактов с европейскими операторами и поставщиками, мы сидим с привязкой к спекулятивным европейским котировкам и ждем отопительный сезон", — сказал он.

Напомним, российский "Газпром" 10 сентября заявил о завершении строительства газопровода "Северный поток-2" в обход Украины. "На утреннем оперативном совещании в ОАО "Газпром" председатель правления Алексей Миллер сообщил, что сегодня утром в 8:45 строительство газопровода "Северный поток-2" завершено", — сообщалось в заявлении "Газпрома".

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия считает, что Украина может побороться за закрытие "Северного потока-2". "На сегодняшний день "Северный поток-2" не сильно продвинулся вперед. Более того, появились такие жесткие сообщения об отключении от системы SWIFT, о таких санкциях, о которых раньше украинцам только хотелось бы мечтать", — заявил он.