На субсидии до конца года выделят более 12 млрд грн - Лазебная "Ресурса, который заложен на следующий год - более 38 млрд грн, пока достаточно", - сказала Лазебная

16:35, Сегодня

В государственном бюджете хватит денег на субсидии до конца года и на 2022 год.

Об этом в эфире программы «Сегодня День» на телеканале «Украина 24» заявила министр социальной политики Марина Лазебная.

«Давайте начнем с этого года. Мы всегда в правительстве говорили, что после завершения отопительного сезона мы анализируем потребление коммунальных услуг, тарифы, доходы людей и определяемся, какой ресурс нужен для поддержки людей. В этом году мы обратились, уже есть законопроект, и будет выделено на программу субсидий 12,1 млрд грн. Этих средств будет достаточно, чтобы пройти часть отопительного сезона 2021 года, а также заложено финансирование на январь, потому что это переходный период, надо чтобы были средства для людей. Того ресурса, который заложен на следующий год - более 38 млрд грн, по тем тарифам, которые мы знаем, мы закладываем, и нам пока достаточно», - сказала Лазебная.

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Ранее в эфире программы "Сегодня День" на телеканале «Украина 24» эксперт по энергетике Владимир Омельченко отметил, что украинское правительство должно сотрудничать с энергетическими компаниями, чтобы избежать проблем с подачей тепла в дома после начала отопительного сезона.

В программе "Сегодня Утро" на телеканале "Украина 24" эксперт по вопросам ЖКХ Кристина Ненно заявила, что в Украине повышение тарифов на коммунальные услуги неизбежно, в связи с чем количество запросов на получение субсидий гражданами будет расти:

«Поскольку у нас рост тарифов произойдет, то больше людей будет подаваться на субсидии, и это неизбежный вариант. Хватит ли средств, и будут ли снова вносить изменения в госбюджет Украины — покажет время».