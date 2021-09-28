Не стоит быть троянским конем для Европы — эксперт о контракте на газ Венгрии с Россией Дмитрий Тужанский рассказал, почему Венгрия согласилась на условия Москвы

16:37, Сегодня

О причинах заключения контракта между Венгрией и Россией о поставке газа в обход Украины высказался политолог Дмитрий Тужанский в программе "Сегодня День" на телеканале "Украина 24".

"Венгрия должна была подписать контракт с "Газпромом", потому что старый, который был подписан в 1995 году, истек. Его несколько раз продлевали и пересматривали, и я не исключаю, что условия подписания нового контракта шли с российской стороны. Потому что очевидно, Россия сегодня хочет обойти Украину и показать, что Украина — ненужный транзитер, создать эту угрозу и так далее.

Почему Венгрия подыграла России в этом — тут большой вопрос. С одной стороны, Венгрия и не могла не подыграть, потому что нужно подписывать новый контракт, с другой — Венгрия на 70% зависит от российского газа", — сказал он.

Читайте также: Украина в ПАСЕ напомнила, что Путин убийца, а газ - оружие: нардеп раскрыл детали

По словам эксперта, Венгрии нужно объяснить, почему не стоит подыгрывать России.

"О чем сигнализирует украинская сторона, и для меня логика украинской стороны очевидна, что вопрос газа в Европе — это вопрос коллективной безопасности. Венгрия решила сыграть так, как всегда играет, что вот мы отдельная независимая страна и сами решаем, с кем какие договора подписывать. На этой теме Венгрия играет с Брюсселем, постоянные ссоры, суды и так далее, и со всеми другими соседями.

Нужны переговоры, нужно показать Венгрии, что не стоит быть троянским конем для Европы, не подыгрывать России. Цель последних газовых маневров России – подорвать Европу изнутри. Для России это политика, вот и все. Еще важный момент — в Венгрии в следующем году выборы, и патерналистская риторика венгерского правительства — мол, "смотрите, в Европе переживают за газ, а мы подписали контракт, мы такие молодцы и вас защитим". То есть наложилось несколько моментов, и Украина действует абсолютно логично", — сказал он.

Читайте также: Украину уже обошли с юга — эксперт высказался о "Северном потоке-2"

Добавим, по новому контракту Венгрия будет получать газ от России в обход Украины. Соглашение рассчитано на 15 лет с возможностью изменить закуплены объемы через 10 лет. Согласно договору, "Газпром" будет ежегодно отгружать Венгрии 4,5 миллиарда кубометров природного газа по двум маршрутам: 3,5 миллиарда кубометров через Сербию и 1 млрд кубометров через Австрию.

Россия поставляла газ в Венгрию и раньше, транспортировка также происходила по двум направлениям, но одним из них был пункт Берегово на украинском-венгерской границе.

В украинском МИД назвали подписание нового контракта необоснованным решением, которое нанесет вред интересам Украины.