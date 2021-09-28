Россия может оставить Украину без транзита газа: эксперт предложил три ответных шага Украина должна просчитывать ситуацию на 10 лет вперед, отметил Александр Антонюк

16:44, Сегодня

Украина должна готовиться к возможности полного прекращения транзита российского газа через свою территорию.

Такое мнение высказал в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" политолог Александр Антонюк.

"Россия уже начала, насколько я слышал такую ​​информацию... резать трубы со своей стороны таким образом, чтобы оборвать связь с нашей газотранспортной системой. Мы должны исходить из тенденциозной логики, нам систему надо перестраивать на реверс, потому что нам тоже надо будет газ закупать. Кто знает, возможно, через Венгрию будем подбирать те объемы... Это первый момент", - отметил политолог.

Второй момент, по словам эксперта, состоит в том, что "надо смотреть на 10 лет вперед".

"Если мы понимаем, что через 10 лет будет в тренде и коммерчески выгоден водород, то нам надо готовиться, мы должны каким-то образом быть на этом рынке", - подчеркнул он.

И третий аспект, по мнению Антонюка, - таким образом модернизировать газотранспортную систему, чтобы привлечь представителей США.