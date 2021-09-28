"Надо просто катком пройтись": политолог призвал ликвидировать "Нафтогаз" Дмитрий Спивак заявил о многомиллиардной коррупции в НАК

19:52, Сегодня

Политолог Дмитрий Спивак в эфире программы "Правда с Дмитрием Спиваком" на телеканале "Украина 24" предложил ликвидировать НАК "Нафтогаз Украины" как коррумпированную структуру.

"Я бы ликвидировал "Нафтогаз Украины" как класс. Потому что вот эта прослойка, которую создали много лет тому назад для прокачивания не только газа, но и денег – это абсолютно пронизанная коррупцией и многомиллиардной теневой экономикой структура. Ее надо просто уничтожить, катком пройтись, чтобы даже духу не было, воспоминания чтобы не было. Чтобы одна государственная структура добывала газ, вторая структура – (доставляла – ред.) газ из точки А в точку Б, а третья госструктура – продавала. Чтобы это были три разные государственные структуры, которые легко контролировать и т.д.", - заявил Дмитрий Спивак.

По словам политолога, "Нафтогаз" – это "многомиллиардная, изначально задуманная коррупция".

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Ранее Кабмин назначил новое правление НАК "Нафтогаз". Решение было принято на внеочередном заседании. Министры уволили двух должностных лиц, которые оставались на позициях, и назначили четырех новых. Также правительство взяло на себя функции наблюдательного совета "Нафтогаза", а прежний состав распустили.

Нардеп от "Слуги народа" Юрий Камельчук, комментируя это решение в эфире телеканала "Украина 24", объяснил его необходимостью обеспечить нормальное прохождение отопительного сезона. Также он отметил, что на данный момент есть сложности с наличием в стране необходимого объема газа.