"Нафтогаз" привирает": эксперт рассказал, сколько должен стоить газ Тарас Загородний рассказал, почему Украина не может заключить прямой контракт с Россией

14:26, Сегодня

Украина и так фактически покупает газ у России, но прямой контракт нам невыгоден, рассказал в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" политтехнолог, управляющий партнер Национальной антикризисной группы Тарас Загородний.

"Мы на самом деле покупаем российский газ, реверс у нас виртуальный, что называется. Это же труба, она не может одновременно и закачивать из Европы, и транзитировать. Мы покупаем тот газ, который идет транзитом, только через "прокладки" Европы с наценкой примерно в 50 долларов на тысячу кубометров. Почему такая цена — это тоже большой вопрос к "Нафтогазу" и "Трансгазу", потому что можно было заключать долгосрочные контракты с европейскими трейдерами по объему, а это оптовые закупки и можно было снизить цену на газ. Второе — российский газ является доминирующим. Россия, конечно, хитровато говорит, мол, давайте вести переговоры. Но, во-первых, будут политические требования, это уже сейчас понятно. И по Донбассу, и по Крыму, и по чем угодно. Потом, а какие объемы? Нам Россия будет давать примерно 20 млрд в год, и мы будем доплачивать де-факто за это", — сказал он.

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Также эксперт заявил, что украинцы должны получать газ по меньшей цене, чем сейчас.

"Мы видим, что руководство "Нафтогаза" нам привирало, мягко говоря. Во-первых, они провалили добычу газа украинского производства, программа откровенно провалена. При том, что они рассказывали, что давайте поднимем цены на газ, и тогда у нас будут инвестиции. Недавно бывший немецкий исполнительный директор "Нафтогаза" признал, что себестоимость украинского газа — примерно 1-1,5 гривни за 1 кубометр. Наценка 600%. А еще жалуются, что не могут продавать по 20. Это говорит о том, что нужно проводить аудит, чтобы разобраться, почему украинцам продают газ по такой цене. Если взять даже среднюю цену импорта и украинского газа, то средняя цена может быть где-то 4-4,5 тыс. за тысячу кубометров. По таким ценам, кстати, Германия получает газ по прямому контракту с Российской Федерацией, и то, что в Европе поднимаются цены, — им в принципе все равно", — сказал он.

Эксперт добавил, что Украине стоит развивать биогазовую энергетику, потому что сырье у нас есть — отходы от аграрного производства. Но в Украине этим никто не занимается.

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Напомним, с 26 ноября 2015 года Украина закупает газ исключительно на западной границе - из-за несогласованности по цене. И уже в 2016-м российский ресурс впервые не использовали при подготовке к отопительному сезону. Срок действия контракта на поставку газа между "Нафтогазом" и "Газпромом" истек в конце 2019-го года, нового стороны не заключали.

Так что уже почти 6 лет Украина не импортирует "голубое топливо" из России. На сайте Укртрансгаза даже создали интерактивный счетчик, который в режиме реального времени показывает, сколько дней мы не покупаем газ у Москвы.