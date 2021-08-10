"Уважение к Украине начинается с уважения к законам": Тарас Креминь о языке и государстве "В первую очередь, я хочу того, чтобы языковой вопрос перестал быть политическим"

17:24, Сегодня

В студии программы "ХАРД с Влащенко" на телеканале "Украина 24" - языковой омбудсмен, народный депутат Украины VIII созыва Тарас Креминь.

Программа была в эфире 09.08.2021. Чтобы посмотреть видео программы, перейдите в конец интервью.

Наташа Влащенко: Приветствую, господин Тарас.

Тарас Креминь: Добрый вечер.

НВ: Рада вас видеть в студии. Я знаю, что и вы знаете о том, что разговор будет не простым. Большое вам спасибо, что вы пришли в студию.

ТК: Спасибо.

НВ: Ну, начну с событий. Я всегда начинаю традиционно с событий, вы сегодня смотрели сегодняшнюю пресс-конференцию с Лукашенко?

ТК: Ну, конечно, я фрагментарно слежу с всеми событиями, происходящими и в Украине, и далеко за ее пределами. Поэтому совершенно не удивлен тем, что начало недели - оно довольно ожесточенное и горячее, и я думаю, что этот градус будет повышаться на фоне международных событий, запланированных в течение этого месяца.

НВ: Хочу обратить ваше внимание, внимание зрителей на то, что у Лукашенко там было много тезисов, которые могли бы привлечь внимание, но Лукашенко сказал о том, что он не собирается санкции вводить против Украины, что мазут будет поставляться. И говорил, шутил, я тоже обратила внимание на предмет того, что он, "если его доведут, то он может вернуть Украину". Кому вернуть Украину, зачем вернуть Украину? Как вы думаете, вот он проговорился о том, что он долго не будет, что он скоро уходит. Какой может быть - ведь белорусы наши соседи - какой может быть судьба в ближайшее время наших соседей в Белоруссии?

ТК: Вы знаете, это многокомплексный вопрос. И меня в первую очередь интересует не столько его судьба, сколько судьба братского и дружественного нам белорусского народа.

НВ: Да я же о Белоруссии спрашиваю.

ТК: Собственно, белорусский народ себя показал весьма показательно и демонстративно. И в том числе своими мирными протестами, тихими, спокойными протестами. Белоруссия для меня - это большая европейская страна, которая, к сожалению, сейчас переживает времена постсоветской диктатуры. Мы понимаем, что Лукашенко является одним из последних диктаторов, не только в Европе, но и в мире. Но его манеры, которые не изменились со времен окончания холодной войны, его отношение к интеллектуалам, к собственному народу, к беженцам, внутренним, непростым, необратимым процессам, как раз накладывают огромные отпечатки. Я на прошлой неделе посмотрел на то, что даже внесены изменения в школьную программу. И когда исключили из списка для чтения школьниками Беларуси тексты нобелевских лауреатов, скажем, Светланы Алексиевич, Александра Солженицына, Владимира Набокова ... Я думаю, что этот список далеко не полный, поэтому полная зачистка интеллигенции, всех несогласных с политическим режимом Лукашенко, борьба с теми, кто идет против него, и это мы увидели даже на примере Олимпиады, будут иметь свое продолжение. То, что он будет ...

НВ: Я кстати хочу спросить, пока я не забыла: вы сказали, что из белорусских школьных учебников исключены Солженицын, Алексиевич и Владимир Набоков. Ну, с Алексиевич все понятно - она ​​его оппонент яркий достаточно, хотя и лауреат Нобелевской премии. А вот Набоков и Солженицын, как вы считаете, должны ли эти авторы быть в программе для украинских школьников?

ТК: Ну, конечно, они должны быть. Надо понимать, что сегодня на выбор директоров школ есть различные образовательные программы, в зависимости от того, какого типа это образовательное учреждение - будь то лицей, или это гимназия. Но в любом случае, тексты, которые получили мировое признание, огромную поддержку, которые читались и продолжают обсуждаться в Украине не только интеллектуалами, они должны иметь место...

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