На Крещатике в Киеве случился пожар, подробности

15:13, 24 июля

На столичном Крещатике произошел пожар, подробности рассказал в программе "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" пресc-офицер главного управления ГСЧС в Киеве Александр Макушенко.

"Могу всех успокоить, что это горит только мусор в контейнерах на площади 20 кв.м. Мусор горит во дворе жилого дома. Это Крещатик, 13, Печерский район. Там сейчас работают два отделения спасателей. Уже пожар локализован. Возможно, пока мы общаемся в эфире, пожар уже и ликвидирован.

Дыма нет. К счастью, в результате этого происшествия никто не пострадал. Пока причины неизвестны, на месте будут устанавливать, следственные органы будут допрашивать свидетелей", — сказал он.