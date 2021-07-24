Автобус с украинцами попал в ДТП в Польше, есть пострадавшие — подробности Микроавтобус польского работодателя вез украинцев на работу

15:45, 24 июля

В результате ДТП в Польше пострадали 7 украинцев. Подробности рассказала в программе "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" третий секретарь по консульским вопросам посольства Украины в Польше Екатерина Баранецкая.

"Автобус был организован работодателем и вез рабочих на работу. Это был микроавтобус Volkswagen Transporter, напротив него по встречной полосе выехал Nissan Qashqay. По информации, предоставленной польской стороной, водитель Nissan находилась в нетрезвом состоянии. В результате произошло ДТП. 9 пассажиров, 7 граждан Украины и двое польских граждан, были госпитализированы. Сейчас трое находятся в тяжелом состоянии. Был установлен контакт с польскими властями, они оперативно информируют о развитии событий", — сказала она.

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По словам Баранецкой, сейчас идет следствие по аварии.

"Работодателем были представители польской стороны. В дальнейшем все будет выясняться в судебном порядке. Сейчас идет следствие. У людей травмы различной степени тяжести. Пока неизвестно, все ли тяжело травмированные являются гражданами Украины. Сейчас устанавливаем связь с родственниками. Контакт установлен, мы работаем с польскими органами, они нам всячески способствуют и предоставляют информацию", — рассказала она.

Напомним, 3 июля в результате ДТП в Польше возле Тарнува сильно пострадали трое украинцев – родители и ребенок. Легковой автомобиль Volkswagen столкнулся с микроавтобусом Mercedes Sprinter, в котором находились украинцы.

В марте в Подкарпатском воеводстве в Польше украинский микроавтобус врезался в ограждение и вылетел в кювет, в результате один человек погиб, еще 5 были госпитализированы.