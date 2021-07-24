Как выбрать качественную обувь: эксперт дал совет Максим Несмиянов объяснил, на что обращать внимание при покупке обуви

21:19, 24 июля

Как правильно выбирать обувь, рассказал в программе "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" исполнительный директор Союза потребителей Украины Максим Несмиянов.

"Вы видите хорошую обувь, вы встали, походили, все отлично. Но вы же не протестировали эту обувь в течение дня. А вот если в течение дня походите, то обнаружите целый ряд недостатков. Могу посоветовать потребителям – смотрите не дешевый сегмент обуви. За 100-200 грн… я проводил проверки, на упаковках пишут: импортер в Москве. Все, что в Москве бракованное, присылается на украинский рынок и продается здесь, вон, в магазинах конфиската", — рассказал он.

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Эксперт объяснил, на что нужно обращать внимание при покупке.

"Я когда покупаю товар, всегда смотрю, чтобы мне выдали настоящий чек, чтобы на коробке была информация, когда это сделано, кто производитель, по каким документам, сколько гарантия, из чего обувь. Если такой информации нет, то я товар не беру. К сожалению, во многих брендовых магазинах обувь 2-3 тыс. грн стоит, а это такой дешевый ширпотреб, как будто он за 300 грн. То есть не всегда цена гарантирует качество. Если на коробке нет информации, которую я озвучил, если чек поддельный, если там нет субъекта хозяйственной деятельности, адреса магазина. Если там указан просто ТРЦ какой-то, дают бумажку – и иди, вам просто продают ширпотреб", — сказал он.

Ранее заместитель начальника управления безопасности пищевых продуктов ГУ Госпродпотребслужбы в Киеве Роман Матвийчук рассказал, как пожаловаться на некачественные продукты в магазине. "Если вы заходите в магазин, вы видите продавщицу, у которой грязный халат, она сама, простите, антисанитарного вида, то я бы не советовал в таком магазине покупать продукты. Во-вторых, должно бросаться в глаза нарушение условий хранения", — также рассказал он.