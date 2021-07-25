Неподошедшую обувь можно вернуть в магазин: эксперт рассказал как Максим Несмиянов рассказал, можно ли вернуть продавцу обувь, которую уже носили

08:57, 25 июля

Если покупателю не подошла обувь, ее можно вернуть в магазин — как это сделать, рассказал в программе "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" исполнительный директор Союза потребителей Украины Максим Несмиянов.

"Вы покупаете обувь, есть 14 дней, не включая день покупки, чтобы вернуть обувь. Но одно главное условие – вы не должны носить обувь. Девушка говорит: я день походила в обуви, просто кошмар. Мой основной посыл всегда звучит так: постарайтесь обувь привести в товарный вид, скажите, что вам не подошел цвет, и идите возвращайте. Никогда не говорите, что вам неудобно, вы ходили по улице. Это дает право продавцу не вернуть вам деньги", — сказал он.

Читайте также: Выбор безопасных игрушек: эксперт дала советы родителям

Эксперт рассказал, что б/у обувь вернуть нельзя.

"Обувь, которая была в употреблении, возврату не подлежит. Если обувь б/у и это пишут в чеке, согласен, то она возврату не подлежит, а если не б/у, то, простите, верните деньги", — сказал он.

Ранее Несмиянов рассказал, как выбрать в магазине качественную обувь. "Я когда покупаю товар, всегда смотрю, чтобы мне выдали настоящий чек, чтобы на коробке была информация, когда это сделано, кто производитель, по каким документам, сколько гарантия, из чего обувь. Если такой информации нет, то я товар не беру", — признался он.