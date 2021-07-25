ДТП с украинцами в Польше: появились новые данные о состоянии пострадавших Украинские дипломаты установили контакты с родственниками пострадавших и погибшего

17:13, 25 июля

Польские врачи со сдержанным оптимизмом оценивают состояние здоровья украинцев, госпитализированных 24 июля после ДТП в Лодзинском воеводстве.

Об этом в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" рассказал советник-посланник посольства Украины в Польше Олег Куц.

"Наши консулы постоянно находятся на местах. Сегодня посетили наших граждан в медицинских учреждениях. С родственниками пострадавших и погибшего установлен контакт. Сейчас проходит процедура оформления всех документов и организационные моменты. Личные данные, к сожалению, не могу разглашать. Наши консулы на месте оказывают всю помощь, обеспечивают коммуникационную составляющую. Мы выражаем искренние соболезнования родным и близким погибшего и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", - сообщил он.

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Как отметил Куц, относительно пострадавших были осуществлены меры первой неотложной помощи.

"Кроме того, были дополнительные обследования, чтобы выявить повреждения, которые могли не обнаружить при первом осмотре, чтобы исключить возможное ухудшение состояния. Я не могу давать оценку состоянию здоровья, в то же время врачи нам сказали, что первая ночь обычно является наиболее критической и тяжелой. Поэтому по оценкам врачей можем говорить о сдержанном оптимизме", - рассказал сотрудник посольства.

Напомним, что в Польше 24 июля микроавтобус Volkswagen Transporter, в котором украинцы ехали на заработки, столкнулся с автомобилем Nissan Qashqay. В результате ДТП пострадали семь граждан Украины, один погиб.

3 июля в результате ДТП в Польше возле Тарнува сильно пострадали трое украинцев – родители и ребенок. Легковой автомобиль Volkswagen столкнулся с микроавтобусом Mercedes Sprinter, в котором находились украинцы.

Ранее в Польше в Подкарпатском воеводстве украинский микроавтобус врезался в ограждение и вылетел в кювет, в результате один человек погиб, еще 5 были госпитализированы.