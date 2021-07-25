Жуткая смерть ребенка в Днепре после купания в фонтане: появились подробности Врачи боролись за жизнь ребенка, но спасти не смогли

18:31, 25 июля

В Днепре в одном из скверов четырехлетний мальчик погиб, упав в фонтан.

Как сообщается в сюжете программы "Сегодня Новости" на телеканале "Украина 24", трагедия произошла, когда мальчик гулял в сквере с родителями. Когда те отвлеклись, малыш вылез на бордюр фонтана, поскользнулся и упал на металлические штыри конструкции фонтана. Момент трагедии сняли камеры видеонаблюдения. Видно, как ребенок играет в воде, мать в это время снимает все это на телефон. Вдруг мальчик спотыкается и падает прямо на один из разбрызгивателей.

С многочисленными травмами ребенка на скорой доставили в больницу. Угрозой для жизни стала рана промежности. Хирурги оперировали ребенка всю ночь. Далее уже в реанимации пытались стабилизировать состояние, однако утром 25 июля зафиксировали смерть.

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Напомним, во Львовской области 2 июня школьник погиб во время экскурсии к карпатскому водопаду. 12-летний мальчик хотел сделать селфи, поскользнулся и упал в обрыв. Он зацепился за дерево и несколько минут провисел под напором воды. Ученика бросился спасать учитель, но ничем не смог помочь.

Трагедию прокомментировал представитель управления ГСЧС во Львовской области Игорь Курус:

"Ребенок, находясь возле водопада, упал и оказался под водой. Спасатели с помощью бензопилы освободили ребенка из-под дерева, за которое он зацепился, веревками вытащили на берег и передали медикам. Медики констатировали смерть".

По данным ГСЧС на 24 июля, на водоемах Украины с начала года зафиксировано 859 случаев утопления, из них 310 - только в июле. Среди утонувших в этом месяце почти 40 детей. В ведомстве жалуются, что люди игнорируют элементарные правила поведения на воде.

Среди самых распространенных причин несчастных случаев на воде спасатели называют купание в не оборудованных для этого местах, купание в нетрезвом состоянии и самостоятельное посещение водоемов детьми.