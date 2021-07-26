В Украине разрешат смешивать вакцины от COVID-19: подробности от Скалецкой Зоряна Скалецкая рассказала, безопасно ли делать этапы прививки разными вакцинами

13:42, Вчера

В Украине планируют разрешить смешивать разные вакцины против коронавируса. Об этом в интервью одному из изданий сообщил главный санитарный врач Игорь Кузин. Он уточнил, что речь идет о возможности введения второй дозы Pfizer после Moderna. Это решение прокомментировала экс-министр здравоохранения Зоряна Скалецкая в программе "Сегодня День" на телеканале "Украина 24".

"Коктейль" мы делать не будем, все будет по инструкции. По состоянию на сегодня в Украине остается вакцинирование второй дозой того же препарата, что и первая. Так как в мире в разных странах есть разное количество тех или иных препаратов и есть необходимость иногда, чтобы ускорить вакцинацию, миксовать препараты, были проведены исследования. Они не касались всех вакцин, но определенные исследования уже проводили, и у них есть доказательная база", — сказала она.

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Скалецкая объяснила, что все будет проводиться согласно полученной доказательной базе.

"Основываясь на ней, Министерство здравоохранения если внесет изменения, то только в соответствии с этими изменениями можно будет миксовать, а не то, что хочется и что осталось. Только по инструкции. Напомню, что у нас происходит: экстренная вакцинация, экстренная регистрация вакцин, а значит, все действия должны максимально соответствовать доказательной базе, которую производители в мире уже получили", — сказала она.

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Добавим, условием Минздрава для смешивания разных вакцин является отсутствие возможности закончить иммунизацию той же вакциной. Кроме того, другой препарат будут предлагать тем украинцам, у которых была тяжелая аллергическая реакция на препарат от AstraZeneca. По решению врача такому пациенту закончат вакцинацию препаратом Pfizer.

Сейчас в Минздраве готовят соответствующий приказ и разрабатывают пошаговую инструкцию. До сих пор в Украине рекомендовали вводить две дозы одного и того же препарата против COVID-19.