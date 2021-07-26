Врач о штамме коронавируса "Дельта": Он менее смертелен Андрей Волянский объяснил, чем отличается штамм "Дельта" и поможет ли против него вакцинация

14:43, Вчера

Штамм коронавируса "Дельта" имеет значительно меньший уровень смертности, чем изначальный, рассказал иммунолог Андрей Волянский в программе "Сегодня День" на телеканале "Украина 24".

"Вирус тем больше мутирует, чем больше циркулирует. У нас уже полтора года идет пандемия, и больше мутаций именно потому, что идет активная циркуляция — на всех континентах, во всех локациях. Мы уже можем сказать о штамме "Дельта", что он более заразен, но менее смертоносен. Об этом убедительно говорят данные из Великобритании и сегодняшние данные из западной Европы. В Великобритании все длится с конца мая, и летальность по состоянию на сегодняшний день — 0,2%. Это при том, что за полтора года пандемии в мире (смертность составила — ред.) 2%. Это в 10 раз ниже. Но у британцев есть одно весомое преимущество перед нами — больше переболело и гораздо больше вакцинировано", — сказал он.

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Также Волянский прокомментировал информацию о том, что можно будет делать два этапа вакцинации от коронавируса разными вакцинами.

"Всегда существовало общее требование, и оно обычно исходило от производителя вакцин, что нежелательно их препараты смешивать с другими. Но мы помним, что в начале года в Европе были недопоставки вакцины от AstraZeneca, и началось большое количество побочных эффектов. Тогда провели эксперименты по введению второй дозы другой вакциной, к примеру Komirnaty (торговое название вакцины от Pfizer — ред.), и эти схемы показали высокую эффективность. То есть, по сути, эти замены узаконены. Ничего опасного для организма не происходит, а эффективность есть. Но в целом об эффективности вакцин, мы видим все новые цифры и понимаем, что эффективность вакцин снижается. Чем дальше новые варианты уходят от изначального уханьского штамма, тем узконаправленные вакцины могут становиться менее эффективными. Но 80% — это высокая эффективность. Мы не можем сказать, что эти вакцины не работают в отношении "Дельта". Они защищают в некоторой степени от инфицирования и в значительной степени от тяжелого течения и смерти. Поэтому эти вакцины сегодня необходимы, особенно в Украине", — сказал он.

Напомним, штамм "Дельта" был впервые зарегистрирован в Индии в октябре 2020 года. Весной ВОЗ предложила называть штаммы коронавируса буквами греческого алфавита, а не странами, где их обнаружили. Штамм "Дельта" сильнее и более заразный, зафиксирован высокий процент госпитализации. В Украине он был впервые обнаружен в конце июня. 22 июля стало известно, что в Киеве зафиксировано шесть случаев заражения "Дельтой".

Председатель комиссии по биобезопасности и биозащите при СНБО, академик Сергей Комиссаренко заявлял, что вакцинация помогает от штамма "Дельта". "Практически все вакцины, которые сертифицированы Всемирной организацией здравоохранения, помогают и против "Дельты". Конечно, они помогают немного меньше, чем от первичного штамма коронавируса. В "Дельте" 13 мутаций, которые отличают ее от первичного вируса. Но все равно практически все вакцины позволяют эффективно бороться с распространением коронавируса", — сказал он.