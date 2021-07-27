Никакого перемирия нет – военный эксперт рассказал о ситуации на Донбассе "При нынешнем состоянии мира информационно-дипломатическая война даже страшнее, чем классическая", - сказал Стариков

11:35, Сегодня

На линии разграничения с оккупированными частями Донецкой и Луганской областей нет никакого перемирия, а происходит конфликт низкой интенсивности.

Об этом в эфире программы «Сегодня Утро» на телеканале «Украина 24» рассказал военный эксперт Олег Стариков.

«Во-первых, это не перемирие. Если квалифицировать по военной науке, в настоящее время на востоке Украины ведется конфликт низкой интенсивности, который характеризуется основной особенностью: ни мира, ни войны. Если вопрос политически не будет урегулирован, такое состояние будет продолжаться еще 5, 10, 20 лет. Если бы была война, то объявлялось бы военное положение. Но его не объявили», – отметил эксперт.

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Он также рассказал, возможна ли полномасштабная война на востоке Украины после запуска газопровода «Северный поток-2».

«Первое, войны просто так не возникают. Для этого должны быть необходимы политические предпосылки. Военные сразу видят признаки, факторы, что будет какое-то движение. Поэтому большая война маловероятна. Но то, что будет дипломатическая и информационная война – да, она, кстати, и не прекращалась. При нынешнем состоянии мира информационно-дипломатическая война даже страшнее, чем классическая», - заявил Стариков.

Ровно год, как Трехсторонняя контактная группа согласовала перемирие на востоке Украины. 27 июля 2020 года стороны договорились о полном и всеобъемлющем прекращении огня. Посредником выступила ОБСЕ. Согласно договору, ни единого выстрела не должно было прозвучать до полного урегулирования ситуации. Однако боевики нарушили договоренности в первый же день, обстреляв позиции украинской армии в районе Водного и Южного. С тех пор и до сегодняшнего дня украинская сторона насчитала около двух тысяч обстрелов. Однако это втрое меньше, чем годом ранее. Соответственно, в результате объявленного перемирия стало вдвое меньше смертей украинских бойцов и втрое меньше раненых.

Россия на Донбассе специально приурочила к годовщине режима прекращения огня обстрел позиций ВСУ, в результате которого были госпитализированы семь украинских военных. Об этом в эфире программы "Сегодня Вечером" на телеканале "Украина 24" рассказал советник украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович:

"ТКГ и СЦКК направили соответствующие ноты протеста о грубом нарушении режима прекращения огня. Это стандартная процедура. Обычно мы призываем экстренно собраться, но нужно понимать, что для того, чтобы собраться всем на встречу группы по безопасности хотя бы, нужно согласие всех трех сторон. Я не думаю, что россияне пойдут на это, учитывая цель этих обстрелов, которые они устраивают".