Третье место – это большое достижение: эксперт ответил критикам украинских олимпийцев "Государство должно понимать, что это не только его престиж, но и общая физическая культура в Украине", - сказал Загородний

14:06, Сегодня

Украинцы критикуют отечественных спортсменов, которые якобы получают недостаточно наград на Олимпиаде-2020 в Токио, не понимая, что бронзовая медаль - это тоже большое достижение.

Об этом в эфире программы «Сегодня День» на телеканале «Украина 24» сказал политтехнолог Тарас Загородний.

«Спортсмены, конечно, должны понимать эмоции людей, которые их поддерживают, хотят видеть их победы. Но во многих случаях люди не понимают, что третье место - бронзовая медаль - это тоже большое достижение. Потому что сама подготовка к олимпийским соревнованиям очень тяжелая, она раз в четыре года проходит. Может быть так, что спортсмен с эмоциями не справился, могут быть волнения. Люди, которые критикуют спортсменов, пусть сами вспомнят, сколько раз они ходят в тренажерный зал и как они там занимаются, насколько трудно достичь желаемого результата», - заявил эксперт.

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К сожалению, отметил он, в Украине остается спортивное наследие еще советских времен.

«Мы живем на советских запасах. Поколение тренеров, которые воспитывались в советской системе, еще сейчас могут продолжать тренировать наших молодых спортсменов. Но советское наследие исчерпывается. Если государство не будет уделять этому внимания, у нас не будет ни тренеров, которые будут разъезжаться по заграницам, ни спортсменов, которые тоже отказываются (выступать за Украину - ред.), потому что есть страны, которые обеспечивают денежную поддержку. Государство должно понимать, что это не только его престиж, но и общая физическая культура в нашем государстве. Мы должны заботиться об этом, а не рассчитывать на «авось». Советские запасы уже исчерпываются. Система подготовки тренеров, поддержка спортсменов, общественное внимание к этому должно быть. Кроме государства, некому этим заниматься», - отметил Загородний.

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Олимпиада в Токио должна была состояться в 2020 году, однако из-за пандемии коронавируса COVID-19 ее проведение перенесли на год. В названии игр остался 2020 год с точки зрения маркетинга. Перенос игр на нечетный год в связи с чрезвычайными обстоятельствами произошел впервые в истории.

На данный момент Украина завоевала три бронзовые медали: Дарья Белодед – дзюдо, Игорь Рейзлин – шпага, Елена Костевич и Олег Омельчук – стрельба из пневматического пистолета.

Сколько медалей могут получить украинские спортсмены, ответил в программе "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" министр спорта Вадим Гутцайт:

"Очень сложно сейчас говорить, сколько будет медалей. Я рассчитываю на каждого спортсмена, потому что каждый все свои силы отдал на то, чтобы попасть на Олимпийские игры. Практически все спортсмены все бы отдали, чтобы в первый раз поехать на Олимпийские игры. Они все мечтают выиграть медали, стоять на пьедестале, потому что Олимпийские игры — это топовые соревнования в карьере каждого спортсмена в мире. Я считаю, что выиграют все спортсмены, и проигрывают все спортсмены тоже, потому что нет вечных чемпионов, они все тоже проигрывают. Все наши спортсмены чувствуют поддержку Украины, все они готовы. Мы будем каждый день смотреть и болеть за каждого спортсмена".