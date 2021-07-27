Мнение об "одном народе" навязывается российской пропагандой - политолог Александр Антонюк считает, что переубеждать пожилых людей уже нет смысла, нужно работать с молодежью

16:39, Сегодня

Украинцы и россияне не могут быть одним народом априори, мнение об "одном народе" навязывается российской пропагандой, и с этим нужно бороться. Об этом в эфире программы "Сегодня День" на канале "Украина 24" сказал политолог Александр Антонюк, комментируя последний опрос социологической группы "Рейтинг".

"По сути, идет своеобразный крестовый поход – сначала навязывается определенная парадигма, к сожалению, она в Украине тоже есть. Мы не можем быть одним народом априори. Есть какие-то там корни славянские и тому подобное, но точно не один этнос, не одна культура, не один народ, даже уже не одно мировоззрение", - сказал политолог.

Антонюк отметил, что прежде всего нужно работать с молодым поколением, а переубеждать людей пожилых нет смысла.

"На бытовом уровне процентов 18-25 граждан Украины разделяют позицию Владимира Путина. Есть такая цифра, и с этим нужно работать. Более того, переубеждать человека, которому 55-60 лет, и который думает, что мы "один народ", это уже дело бесполезное, дайте ему уйти на тот свет с этими убеждениями. Внимание нужно обращать на человека, начиная с его рождения", - сказал Антонюк.

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Политолог рассказал, что для подачи в парламент готовится законопроект о патриотическом воспитании.

"На сентябрь запланировано зарегистрировать в Верховной Раде базовый законопроект о национально-патриотическом воспитании. Там будут гуманитарный, исторический аспекты, не просто патриотизм как клише, а начиная от понимания страны, территории со времен Скифии. Далее – экономический патриотизм, чтобы мы понимали, что деньги зарабатываются не только для того, чтобы вкладывать в себя, но и в развитие общества. Военный патриотизм будет. Это тот шаг, который мы должны были сделать как государство лет 25 назад, когда принимали Конституцию. Очевидно, что с пропагандой Российской Федерации мы обречены воевать всегда. И я постоянно предостерегаю коллег, что нужно читать между строк, и там есть претензии к территориям постсоветского пространства", - сказал Антонюк.

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Отметим, что результаты опроса, проведенного группой "Рейтинг" в течение 23-25 июля 2021 года, в частности, показали, что 55% опрошенных не согласились с недавним заявлением Владимира Путина, что "русские и украинцы - один народ", 41% с этим согласны. На востоке, а также среди прихожан УПЦ МП с таким мнением согласны более 60%. Среди жителей западного региона более 70% не согласны с этим.

Напомним, 12 июля президент Путин опубликовал на сайте Кремля статью "Об историческом единстве русских и украинцев", которая вызвала резонанс в Украине. Он назвал Украину и Россию "частями, по сути, одного исторического и духовного пространства". Доктор исторических наук Георгий Касьянов в эфире программы "Большая пятница" на телеканале "Украина 24" заявил, что Путин таким образом озвучил территориальные претензии к Украине и начал продвигать тезис об "анти-России". "Эта статья для российского обывателя не нова, миллион раз уже все озвучивалось. А вот тезис об "анти-России" – это любопытно. И то, что это адресовано на Запад – об этом стоило бы подумать. И сама статья – это "анти-Украина", практически непризнание субъектности Украины как государства и народа", - отметил ученый.