Отношение к Путину кардинально изменилось — социолог Алексей Антипович рассказал, как украинцы воспринимают Россию и ее президента

21:22, Вчера

Отношение к президенту России Владимиру Путину меняется — так прокомментировал результаты опроса о том, считают ли украинцы себя одним народом с русскими, директор группы "Рейтинг" Алексей Антипович в программе "Сегодня Вечером" на телеканале "Украина 24".

"Статья Путина ("Об историческом единстве русских и украинцев" — ред.) вышла недавно, поэтому в динамике это не измерить. Но, учитывая те изменения, которые мы видим, наблюдая за другими вопросами, например, отношение к России, к Путину, можно говорить о кардинальных изменениях за последние 7 лет. Мы видим, что отношение к Путину, который едва ли не возглавлял рейтинг доверия в 2012 году, — это просто обвал, 13%, если не ошибаюсь, позитивно относятся к нему, абсолютное большинство украинцев относится негативно. То же самое в отношении России. А в данном вопросе мы видим, что все-таки существуют профессиональные манипуляции российской пропаганды в отношении "одного народа", хотя даже в самой формулировке «украинцы и россияне» - это уже два народа. Но то, что украинцы и россияне жили в одном историческом пространстве, повлияло на то, что большая часть украинцев согласна с этим тезисом. Больше всего с тезисами Путина согласны сторонники "Оппоплатформы", партии Мураева, партии Шария, там абсолютное большинство. Показательно то, что разница между возрастными группами фактически отсутствует, и молодежь, и старшее поколение одинаково относятся к тезисам Путина, нет разницы, жили эти люди в Советском Союзе или не жили", — сказал он.

Читайте также: Мнение об "одном народе" навязывается российской пропагандой - политолог

Эксперт отметил, что при опросе намеренно упомянули российского президента.

"В своем вопросе мы как социологи упомянули Путина, и вопрос звучал "недавно президент России Путин заявил, что…" — и пошло-поехало. В данном случае мы говорим о конкретном человеке, это не научный, не антропологический, не исторический вопрос. Но если при всем этом 41% признает, что украинцы и русские либо один народ, либо принадлежат к одному духовному пространству, то это, наверное, вопрос к тому, что есть в наших знаниях, головах украинцев в отношении прошлого и современности", — сказал он.

Результаты опроса, проведенного группой "Рейтинг" в течение 23-25 июля 2021 года, показали, что 55% опрошенных не согласились с недавним заявлением Владимира Путина, что "русские и украинцы - один народ", 41% с этим согласны. На востоке, а также среди прихожан УПЦ МП с таким мнением согласны более 60%. Среди жителей западного региона более 70% не согласны с этим.

Напомним, 12 июля президент Путин опубликовал на сайте Кремля статью "Об историческом единстве русских и украинцев", которая вызвала резонанс в Украине. Он назвал Украину и Россию "частями, по сути, одного исторического и духовного пространства".