В Киеве происходил ужас — Гордон о крестном ходе в честь Крещения Руси Дмитрий Гордон раскритиковал крестный ход в годовщину Крещения Руси

23:06, Вчера

Во время крестного хода в честь годовщины Крещения Киевской Руси происходили вопиющие нарушения противоэпидемических мер, заявил журналист Дмитрий Гордон в программе "Время Голованова" на телеканале "Украина 24".

"Я считаю ужасом то, что происходило в Киеве. Я с уважением отношусь к верующим любой конфессии, если люди хотят идти крестным ходом, это их дело, и дело государства – обеспечить порядок. Но когда во время пандемии 55 тысяч человек плотными рядами без масок в течение нескольких часов находятся вместе, это ужасно с точки зрения будущего моего государства. Я читал, что эти люди говорят о коронавирусе, это же не ответы людей, которые живут в стране. Можно ли в ХХI веке такой темноте давать ход? Слава Богу, прекратили иконы целовать", — сказал он.

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Гордон призвал всех украинцев вакцинироваться.

"И вообще хочу сказать: ребята, прививаться надо всем. Я был противником прививок, но привился. Риски от прививок несоизмеримо меньше, чем риски того, что можно умереть. Я призываю всех привиться и убрать риск для общества очередного витка пандемии. Я смутно думаю, что осенью может быть всякое", — сказал он.

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Напомним, 27-28 июля в Киеве Украинская православная церковь Московского патриархата проводила крестный ход в честь 1033-летия Крещения Руси. В центре Киева автомобильное движение во время хода было частично перекрыто, в городе образовались пробки из автотранспорта.

27 июля в 13:00 на Владимирской горке прошли торжественные богослужения, после чего верующие пошли крестным ходом к Киево-Печерской лавре. 28 июля в 9:00 предстоятель УПЦ МП митрополит Онуфрий возглавит торжественную литургию на площади перед Успенским собором Лавры.