В Ивано-Франковской области самолет упал на жилой дом: подробности На месте происшествия обнаружены тела четырех человек

14:48, Сегодня

В селе Шепаровцы Ивано-Франковской области на жилой дом упал спортивный самолет. Подробности происшествия в эфире программы "Сегодня День" на канале "Украина 24" озвучила руководитель Управления ГСЧС в Ивано-Франковской области Кристина Перцович.

"Сегодня около 13:40 возле села Шепаровцы Коломыйского района произошло падение легкомоторного спортивного самолета на частный жилой дом, в результате чего дом загорелся. На месте пожара и падения самолета были выявлены тела четырех человек", - рассказала глава областной ГСЧС.

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По словам Перцович, тела погибших идентифицирует полиция.

"В 13:58 пожар был локализован, были привлечены 10 человек и 3 единицы техники. Сейчас причина падения самолета устанавливается, на месте работают спасатели. На месте также работают сотрудники полиции, идентифицируют тела погибших. Думаю, что будут приниматься меры по недопущению таких происшествий", - сказала Перцович.

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Напомним, вечером 25 сентября 2020 года в Харьковской области на 530-м километре трассы "Киев - Харьков" упал военный самолет Ан-26 и сразу загорелся. На борту были члены экипажа, курсанты и офицеры Харьковского университета Воздушных сил ВСУ им. Кожедуба - всего 27 человек. Двое выжили, однако один из них позже скончался в больнице.

Бывшая член тендерной коллегии Антимонопольного комитета Агия Загребельская в эфире телеканала "Украина 24" рассказала, что Ан-26 незадолго перед трагедией проходил процедуры по продлению срока службы. "Учитывая, что военной частью проводилась процедура закупки продления срока службы этому самолету буквально недавно - процедура была объявлена 3 июля, а 27 июля был подписан соответствующий договор - это имеет важное значение для проверки именно этой версии", - объяснила Загребельская.