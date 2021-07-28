Надо быть готовыми к мощным противостояниям: эксперт о новых обстрелах на Донбассе Боевики демонстрируют готовность к активным действиям, отметил Николай Маломуж

16:25, Сегодня

Украина должна быть готова к новым провокациям России на Донбассе во время военных учений "Запад-2021".

Об этом рассказал в эфире программы "Сегодня Вечером" на телеканале "Украина 24" экс-глава Службы внешней разведки Николай Маломуж, комментируя новые обстрелы позиций Вооруженных сил Украины на Донбассе.

"Мы должны ежедневно быть готовы к отпору, совершенствовать свою систему безопасности и обороны, особенно новейшими видами вооружения, военной техники, а также очень эффективными войсками. Это войска специального назначения, радиоэлектронные средства, новейшие ракетные возможности, тактического уровня - это то, что обеспечит системную оборону и не допустит возможной провокации со стороны боевиков", - заявил он.

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По словам эксперта, обстрелы периодически увеличиваются "с целью провокации, с целью демонстрации, что боевики готовы к активным действиям".

"Это часто инспирируется Россией для того, чтобы заставлять нас идти на какие-то уступки в рамках Минских договоренностей. Это как раз прогнозируемая ситуация, и мы должны реагировать адекватно, давая отпор", - отметил Маломуж.

Экс-глава СВР не исключил, что провокации на Донбассе связаны с учениями "Запад-2021":

"Это как раз вписывается в общую стратегию, поскольку учения России и Беларуси, которые проводятся на западных территориях, они предусматривают, возможно, как раз сценарий развития событий на линии разграничения в Донецкой и Луганской области... Возможно, какие-то провокации могут быть с их стороны, поэтому нужно быть готовыми к более мощным противостояниям".

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Напомним, 26 июля незаконные вооруженные формирования на Донбассе в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили прицельный обстрел позиций Вооруженных сил Украины из запрещенного Минскими соглашениями тяжелого артиллерийского вооружения.

В результате обстрела четверо военнослужащих получили осколочные ранения, еще трое - боевые травмы.

Ранее военный эксперт Олег Жданов в эфире телеканала "Украина 24" рассказал, как Россия на Донбассе устраивает курсантам военных училищ "тренировки в условиях, приближенных к боевым".

"Россия привозит курсантов артиллерийских училищ и тренирует их в условиях, максимально приближенных к боевым. В некоторых случаях мы имели такую информацию, что даже применяли курсантские расчеты для ведения огня по нашим позициям", - сообщил он.