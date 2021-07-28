Врач назвал условие, когда не стоит прививаться от COVID-19

Борис Донской отметил, что не всегда можно будет отличить реакцию на прививку от проявления инфекционной болезни

Михаил
Шилин

Не рекомендуется прививаться вакциной от коронавируса человеку, который болеет системной инфекционной болезнью. Об этом в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" рассказал врач-иммунолог Борис Донской.

"При ярком протекании это действительно не рекомендуется, потому что любое активное болезненное состояние является неблагоприятным для прививки. И не столько из-за того, что прививка не подействует, а потому, что мы не будем понимать: это активное состояние - температура, сыпь - это обычное проявление этого состояния или следствие прививки", - сказал врач.

Читайте также: В Украине есть два документа о вакцинации - в Минздраве раскрыли подробности

Донской подчеркнул, что при вакцинации в случае болезни невозможно будет определить причину и следствие реакции организма.

"Поэтому не рекомендовано, поскольку мы не поймем... Если у вас инфекционное заболевание, и у вас небольшая температура, вы сделаете прививку, и она у вас подскочит до 39 градусов - это ваша собственная болезнь или это побочная реакция на прививку? Поэтому не рекомендуется вакцинироваться в том смысле, что мы не можем отследить, где причина, а где следствие", - добавил Донской.

Читайте также: В Украине начался пятый этап вакцинации: кому доступна прививка

Напомним, 25 марта президент Владимир Зеленский подписал закон, который, в частности, освобождает производителей вакцин от ответственности за негативные последствия вакцинации. Максим Степанов, который на тот момент был министром здравоохранения, в эфире телеканала "Украина 24" рассказал, что  этот закон позволит пациентам в случае побочных эффектов апеллировать напрямую к Кабинету министров.

Ранее председатель комиссии по биобезопасности и биологической защите при СНБО Сергей Комиссаренко в программе "Сегодня Вечером" на телеканале "Украина 24" рассказал, что вакцины, которые сейчас есть в Украине, могут остановить распространение штамма коронавируса "Дельта".

Популярные новости