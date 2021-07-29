Беларусь изменила правила въезда — подробности от пограничников Андрей Демченко рассказал, какие изменения внесла Беларусь в правила въезда

17:51, Вчера

Беларусь временно закрыла границу на въезд из Украины. Об этом сообщили в Госпогранслужбе. Ограничения не касаются тех, кто едет с дипломатическими документами, к близким родственникам в Беларуси или тех, кто имеет разрешение на проживание. Также в список входят студенты и те, кто едет вакцинироваться.

Подробно о ситуации на украинско-белорусской границе рассказал в программе "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко.

"Беларусь в конце прошлого года ввела ограничения, которые действуют на период карантина. Эти правила они часто меняли, смягчали, усиливали. Недавно были внесены очередные изменения в их решение об условиях пересечения границы в период карантина, что и было вчера обнародовано. Наши граждане должны четко понимать, при каких условиях они могут въехать в Беларусь, а не сталкиваться с тем, что, не зная правил въезда, они уже в пунктах пропуска получают отказ", — сказал он.

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Демченко ответил, как выяснить, кто может свободно пересечь границу Беларуси.

"Я советую гражданам самостоятельно изучать нормы, которые публикуют официальные органы Беларуси. Мы распространяем информацию от посольства Украины в Беларуси, так как они также отслеживают информацию, чтобы облегчить въезд нашим гражданам. Если говорить о людях, которые едут на медицинские операции, то они входят в категории, которым разрешается въезд в Беларусь и не ограничивается выезд. Также Беларусь уменьшила срок самоизоляции — с 10 до 7 дней, это касается иностранцев, которые по утверждению Минздрава Беларуси подпадают под перечень стран, где наибольшее распространение коронавируса. Также нужен негативный тест на коронавирус, что не касается некоторых категорий граждан. Тем, кто будет ехать в Беларусь, нужно детально ознакомиться с правилами", — сказал он.

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Добавим, как сообщает Госпогранслужба Украины, пункты пропуска на границе с Республикой Беларусь функционируют в штатном режиме. Украинские пограничники не наблюдают существенного роста или снижения объема путешествующих как со стороны Украины, так и со стороны соседей.

В Беларуси остаются в силе карантинные ограничения. К основным нововведениям, принятых соответствующим постановлением Совета министров РБ можно отнести уменьшение срока самоизоляции с 10 до 7 дней, освобождение от самоизоляции при наличии сертификата о курсе вакцинации и другие нормы.