Убийство девочки под Харьковом: соседи рассказали подробности о подозреваемом Соседи убитого ребенка и подозреваемого подростка рассказали об их семьях

18:31, Вчера

Подозреваемого в убийстве 6-летней девочки на Харьковщине задержали. Это 13-летний соседский подросток. Накануне они вдвоем ушли из двора. Мама заявила об исчезновении дочери, и уже через несколько часов тело малышки нашли в заброшенном доме поселка Старый Салтов. Подробности — в сюжете "Сегодня Новости" на телеканале "Украина 24".

Известно, что маленькая Мирослава играла во дворе возле своего дома вместе с 13-летним соседом. Обе семьи живут здесь в двухэтажке. Известно, что около 6 вечера родители начали искать дочь, через час вызвали полицию, через несколько — собрались около полутысячи волонтеров на поиски. Прочесывали все вокруг, и около полуночи полиция нашла тело ребенка. У нее была разбита голова и лицо. Не сразу, но парень признался в преступлении.

"Хорошая семья. Благополучная. Ничего такого сказать не могу. Девочка всегда дома была. И они же часто играли с этим мальчиком, ну во дворе. Так что ничего не могу сказать", — рассказала жительница поселка Старый Салтов Алла Фоменко.

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Соседи рассказывают, что подросток проживает с мамой. Она любит выпить лишнего и часто ссорится с соседями, иногда может и руку поднять.

"Все творил, а мама его защищала, потому что сыночек. Котов берет и может за ноги и об стенку, в туалет покидать", — сказала соседка погибшей Людмила Синельникова. "Он и камни бросал, он и агрессивным был, вообще каким-то был... Я вообще не понимаю, что с ним стало. Воспитание от бабушки. Она всех ненавидела и любила только одного сына", — рассказала соседка Нелли Лашина.

Родителей погибшей девушки сейчас дома нет — они в Харькове. Мать с 13-летним сыном тоже ночью забрали в райотдел, чтобы здесь местные не устроили самосуд. На месте до сих пор полиция — на всякий случай.

Напомним, что в Белогородке под Киев 21 июня произошел взрыв и пожар в пятиэтажном доме. Как оказалось, это был умышленный поджог. Спасатели обнаружили на месте инцидента труп с многочисленными ножевыми ранениями, у которого были вырезаны сердце и легкие. Подозреваемый в убийстве вскоре был задержан.

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко рассказал, как подозреваемый будет возмещать причиненные убытки, если суд установит его вину.