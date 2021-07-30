Минздрав выбрал верную политику — академик о вакцинации от коронавируса Сергей Комиссаренко высказался о ходе вакцинации в Украине

14:49, Сегодня

Украина идет правильным путем вакцинации от коронавируса — об этом заявил председатель комиссии по биобезопасности и биологической защите при СНБО Сергей Комиссаренко в программе "Сегодня День" на телеканале "Украина 24".

"Мы долго дискутировали, как связать свободу человека и обязательность прививки. И вот во многих странах сейчас пытаются разработать механизм, как все-таки заставить вакцинироваться людей, особенно тех, которые могут иметь контакты с инфицированными. Хотя люди сейчас все больше и больше понимают, что альтернативы вакцинации нет. Думаю, что нынешнее руководство Министерства здравоохранения выбрало верную политику, мы сейчас вакцинируем очень много людей, хотя и недостаточно", — сказал он.

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По словам эксперта, остается реализовать выбранный подход на практике.

"Идея Кабмина, что нужно выйти на 8 млн вакцинаций в месяц, это примерно 260 тыс. в сутки (сейчас мы делаем вдвое меньше) – это очень правильный подход, и нужно его правильно реализовать. Мне очень приятно, что сейчас в Украине будет много вакцин, причем высокого качества", — сказал он.

Ранее в компании Pfizer, производящей одну из популярных вакцин от коронавируса, подтвердили, что третья доза вакцины усиливает защиту от штамма "Дельта".



В Украине также рассматривают возможность прививки третьей дозой вакцины Pfizer, заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко. Это произойдет при условии, если ВОЗ предоставит соответствующие рекомендации, сообщает РБК-Украина.

Добавим, согласно опросу компании Gradus Research, проведенному 2 июля, большинство украинцев, которые не планируют вакцинироваться, не изменят своего мнения, даже если после этого можно будет ездить в Европу.